金與正炸兩韓辦公室被告，提告人為「閨密門」律師（法新社）

2020-07-10 10:41:58

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的妹妹金與正日前頻頻和南韓對槓，還炸毀兩韓辦公室，被外界評為「世界最兇女人」。不過，有韓媒指出，金與正已因此事被一狀告上法院，提告者正是南韓前總統閨密崔順實的辯護律師李炅在（Lee Kyung-jae）。

根據韓媒《中央日報》報導，李炅在於週三（8日）郵寄訴狀到首爾中央地方檢察院，指控北韓勞動黨中央委員會副部長金與正和北韓參謀總長朴正天涉嫌使用爆炸物品並破壞公共設施，違反南韓《刑法》，要求被告賠償180億韓元（約4.4億元台幣）損失。

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報導提到，由於目前並無明顯證據證明北韓領導人金正恩參與此事，因此訴狀中並未把金正恩列入被告名單。對此，南韓法律界普遍認為，針對金與正的指控雖然成立，但司法機關實際對其進行調查並作出懲罰的可能性很小，即便能夠起訴，被告也不會到韓國出庭受審，案件最後可能會以訴訟中止收場。

報導補充，也有部分南韓律師支持此舉，「所有國民都有權對此提起指控，根據韓國《憲法》規定，此事確實屬於韓國法院的裁判權管轄範圍」、「韓國法院理應對此進行管轄，即使無法進行調查，只要能夠證明嫌疑成立，就可以對其進行起訴」。

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