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    激化美中熱戰關鍵因素 外媒：台灣最可能成為主因

    美軍派出2艘航空母艦前往南海進行演習。圖為美軍航空母艦雷根號、尼米茲號和羅斯福號。（路透資料照）

    美軍派出2艘航空母艦前往南海進行演習。圖為美軍航空母艦雷根號、尼米茲號和羅斯福號。（路透資料照）

    2020-07-10 11:32:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美中近日均於南海舉行軍演，劍拔弩張之勢盡現，專家認為，接連在貿易大戰、肺炎疫情及香港等議題發生衝突的兩國，目前狀態正處於介於冷戰及熱戰間的「暖戰」，外媒指出，台灣將是激發美中熱戰最可能原因。

    美軍南海秀肌肉 向盟友信心喊話

    中國1日至5日在西沙群島海域舉行演習，引發越南和菲律賓強烈不滿，美方則在4日部署海軍尼米茲級航空母艦尼米茲號、雷根號雙航艦挺入南海，全天候執行聯合演習，此外，美方還派遣B-52轟炸機與航艦上的F-18超級大黃蜂戰機編隊共飛，彰顯美軍介入南海的決心。

    《美國之音》分析，美方希望藉此告訴區域盟友及夥伴，「美國依然是可靠的力量，而中國並非不可挑戰的」。

    專門報導海軍新聞的資深軍事記者法貝（Michael Fabey）在《美中暖戰》一書中將美中當前的關係定義為「暖戰」，他認為，雙方關係雖未如熱戰激烈，但仍是一場充滿危險對峙及小規模緊張情勢的戰爭，「是一場爭奪軍事霸權及伴隨而來的經濟、外交影響力的戰爭」。

    激化美中熱戰最可能的原因 專家點名台灣

    《美國之音》引述美國地緣政治風險分析機構斯特拉福（Stratfor）戰略分析高級副總裁貝克（Rodger Baker）的說法稱，台灣將會是美中緊張關係迅速升級，甚至激化為熱戰的重要原因。

    貝克進一步解釋，即使在南海發生意外，美中也會盡可能令其平息下來，但台灣不同，是中國最不可能退卻的地方，「一旦在這裡發生事故，美中緊張關係可能迅速升級至熱戰的地步」。

    貝克指出，今年以來美中在台灣附近軍事活動頻率大幅增加，如此一來勢必提高兩軍在台灣問題發生意外的機率，不過他也認為，雖統一台灣對中國而言非常重要，但在確保有能力將美國插手所需付出代價極大化之前，中國短期內不致鋌而走險。

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