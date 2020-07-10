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    中澳因國安法槓上 港媒分析中國恐對澳洲祭兩殺招

    澳洲宣布延長港人持澳洲簽證居留期限，引發中國反彈。（歐新社）

    澳洲宣布延長港人持澳洲簽證居留期限，引發中國反彈。（歐新社）

    2020-07-10 08:56:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中澳關係近來緊張，如今澳洲宣布因應港版國安法，將暫停和香港的引渡協議，並延長香港人持澳洲簽證居留期限，此舉再度激怒中國，香港媒體指出，中國可能會在貿易與海外留學領域上對澳施以報復。

    香港《經濟日報》報導，中澳已經在南海、中印邊界、華為、間諜活動、台港藏疆等議題上產生嫌隙。澳洲最新的對港政策，引發了中國駐澳使館痛批「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政」，強調若澳洲不停止干涉對港事務，等同「搬起石頭砸自己的腳」。

    然而，中國是澳洲最大出口國，加上中國留學生眾多，若是中國政府決定報復，可能從這兩面向下手，例如中國2018年進口的高級牛肉中，澳洲牛就佔了67％，但中國已經宣布暫停從4家澳洲企業進口牛肉，未來除了加強力道，可能也會對葡萄酒、奶粉、小麥和服務業等下手。

    此外，澳洲在2018-19年度的國際教育收入達376億澳幣（約新台幣7914億元），是澳洲第三大出口產業，當中又以中國學生為最多數，2019年中國留學生達26.4萬人，佔27.3％，貢獻約3分之1產值，在國際教育產業因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情受到影響之際，中國若限制留學生赴澳將對澳洲帶來重大打擊。

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