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    WHO失職促使美退出 龐皮歐：排除台灣參與就很能說明

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（路透資料照）

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（路透資料照）

    2020-07-10 07:33:01

    〔即時新聞／綜合報導〕川普政府不滿世界衛生組織（WHO）處理防疫不力，宣布將於明年7月正式退出WHO。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）9日表示，從台灣無法以觀察員參與世界衛生大會（WHA），就能看出WHO失去執行基本任務的能力。

    龐皮歐9日透過華府外籍記者俱樂部（FPC）舉行電話記者會，台灣媒體提問，國務卿多次支持台灣參與WHA，但隨著美國正式退出WHO，美方未來對挺台將會有什麼改變？

    他指出，WHO過去一次又一次失職，表明無法警示世界並阻止全球疫情爆發的基本工作能力，美方對WHO失職的陳述中，一直以來都是非常事實，像是這次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），現在WHO仍無法讓中國協助識別「零號病人」，以及疫情蔓延到全球的問題，也沒有對中國進行究責。

    龐皮歐強調，美國長期改革WHO，每年也花費近5億美元（約新台幣149億元）在全球傳染病防治上，美方需要一個有能力滿足全球衛生安全需求的組織，但WHO並未展現出它有能力做到，美國試圖做一個簡單的事情，就是讓台灣以觀察員身分參與WHA，卻因為受到中國影響力阻止，這就足以說明WHO的問題。

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