任期最長首爾市長 朴元淳疑輕生悲劇收場

2020-07-10 05:59:01

〔中央社〕韓國首爾市長朴元淳今天被發現疑似上吊輕生，享壽64歲。人權律師出身的朴元淳曾2度挑戰連任成功，是至今任期最長的首爾市長，但不幸未能做滿第3次任期，以悲劇收場。

人權律師出身的朴元淳曾為市民運動人士，在2011年首爾市長補選中，以獨立候選人身分擊敗當時執政黨大國家黨候選人羅卿瑗，之後在2014、2018年皆成功連任，成為史上最「長壽」的首爾市長。

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韓聯社報導，首次挑戰公職選舉就當上首爾市長的朴元淳，在政壇的影響力不容小覷。朴元淳1982年考上檢察官，但只做了一年就離職，與被稱為「人權律師的傳說」的已故律師趙英來（譯音）一起工作。

朴元淳在1994年主導成立非政府組織參與連帶（PSPD），旨在促進公民對參與式民主及人權的團結；1995年至2002年擔任PSPD秘書長，為韓國市民運動走在最前線。

在1995年司法改革運動、1998年小股東運動、2000年落薦與落選運動等各種市民運動中都能看到朴元淳的身影。「落薦運動」是指在各政黨黨內初選時，不讓有問題的候選人被推薦；「落選運動」則是選舉時讓有問題的候選人落選。

2011年接任首爾市長職位的朴元淳，以細心謹慎聞名，市政團隊大量任用市民社會團體人士。中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）疫情2015年在韓國傳播時，朴元淳大力抨擊政府情報不透明，並果斷下令公開情報，形象大幅加分。

2018年三度挑戰連任成功的朴元淳，原本任期至2022年6月30日，下一步可能就是挑戰總統大位。不過，也有意見認為，朴元淳擔任首爾市長太久，已失去新鮮感，在角逐總統的支持率表現反而不那麼亮眼。

對此，朴元淳曾表示「不在意支持率」，「做為市長會持續聚焦在青年、社會福利、環境及弱勢族群保護上」。

觀察朴元淳的社群網路帳號發文，都是關於政策、社會議題的內容，甚至8日才發出宣傳「韓版新政」的文章，當天也正常參與會議，未表露異狀。但在9日以身體不適為由請假後失聯，最終疑似上吊輕生。

現屬執政黨共同民主黨的朴元淳形象正面，但在失聯同時爆出前秘書指控他多次性騷擾，警方尚未調查確認告發者陳述是否屬實，但因嫌疑人已死亡，檢方只能以「無公訴權」不起訴處分。

同時，國會議員趙源震2018年曾提到的「安李朴金」說又重新浮上檯面，根據韓國經濟報導，趙源震當時表示，「安熙正出了亂子、李在明出了亂子，下一個朴元淳最好老實點，不老實就會出亂子。再下一個『金』又是誰呢」。

前忠清南道知事安熙正當時遭控性侵秘書，之後在2019年被判處有期徒刑3年6個月；京畿道知事李在明因涉嫌違反選舉法，可能被宣判當選無效。

趙源震未明講的『金』可能是指慶尚南道知事金慶洙，他涉嫌在2016年總統大選時，動員網軍為現任總統文在寅造勢，去年初遭判有期徒刑並當庭逮捕。

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