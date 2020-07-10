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    首頁　>　國際

    開鍘新疆高官 白宮：對中共侵犯人權嚴厲制裁

    2020-07-10 05:03:07

    〔中央社〕美國財政部今天宣布制裁4名現任與前任新疆官員與新疆公安廳，指控侵犯新疆維吾爾自治區少數民族權利。對此，白宮發言人麥肯內尼表示，這是對中共侵犯人權的嚴厲制裁。

    美國財政部今天依據「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）以涉及重大人權侵犯為由，對中共中央政治局委員兼新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、新疆維吾爾自治區前黨委副書記朱海倫、新疆公安廳廳長兼黨委書記王明山，以及新疆公安廳前黨委書記霍留軍祭出凍結資產制裁，前3人未來也將禁止入境美國。新疆公安廳也在制裁名單之列。

    白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天在例行記者會上被問及此事時表示，美國行政部門採取十分嚴厲的制裁措施，這是美國對中共侵犯人權所採取強有力的行動，今天的宣布是川普政府一系列行動的最新作為。

    麥肯內尼表示，不光是制裁，美國行政部門也曾將涉及新疆人權機構出口列入管制清單，美國總統川普也簽署「維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act），對於在新疆發生的強迫墮胎與絕育等令人鄙夷的行為，美國政府在捍衛人權與反對暴行上採取堅定立場。

    對於媒體問及這項制裁是否會損及美中第一階段貿易協議時，麥肯內尼指出，人權與美中第一階段貿易協議是分開的，人權是至關重要的議題，美方對此採取行動。至於美中第一階段貿易協議已經達成，她希望中國政府能夠遵守。

    美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在新聞稿中表示，美國致力於利用所有金融實力追究在新疆與全世界侵犯人權者的責任。

    財政部指出，遭到制裁的機構與官員被認定與嚴重侵犯新疆少數民族人權有關，包括大規模任意拘押與嚴重身體虐待，以及針對維吾爾族、新疆穆斯林與其他少數族裔的嚴重虐待。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也發布新聞稿指出，中共侵犯維吾爾族、哈薩克族及其他新疆少數族群人權，包括強迫他們勞役、大規模任意拘禁、強迫絕育，以及試圖抹滅他們文化與穆斯林信仰等，美國對此不會袖手旁觀。

    蓬佩奧說，在中共加大對新疆壓迫前，陳全國監管西藏區域大規模人權侵犯行動，許多中國官員目前在新疆動用的可怕手法與政策，當時也被用在西藏。他呼籲，所有關切中共侵蝕人權與基本自由的國家，都應加入美國譴責北京行徑行列。（編輯：徐崇哲）

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