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    首頁　>　國際

    澳日領袖虛擬會議 提及台灣成為WHA觀察員重要性

    2020-07-10 04:35:02

    〔中央社〕雪梨晨驅報報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和日本首相安倍晉三在今天下午的一場虛擬會議上，提到讓台灣成為世界衛生大會（WHA）觀察員的重要性。

    在這場虛擬會議中，這兩位領導人還痛批在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行期間，在東海和南海的「脅迫和單方面行動」，並重申澳洲和美國、日本及印度之間「四方安全對話」（QUAD）聯盟的重要性。

    武漢肺炎危機期間，中國一直加強對南海的控制，包括擊沉一艘越南漁船並在有爭議的島嶼上建立「行政區」。

    雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）表示，這場會議的宣讀聲明並未把矛頭指向北京，但指出莫里森和安倍「對南海近來的負面事態發展表達嚴重關切」。

    儘管澳洲、日本和美國支持台灣以觀察員身分參加今年5月的世界衛生大會，但未能贏得足夠國家的支持。莫里森和安倍在會議上「承認台灣以觀察員參加世界衛生大會的重要性」。

    這兩人也表示欣見日本，澳洲、印度和美國去年9月舉行的重要安全會談，這項對話正式鞏固「四方安全對話」聯盟。

    儘管中國對此一組織的成立表示不安，不過莫里森和安倍對「四方安全對話」成員間的雙邊接觸加深表示歡迎。

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