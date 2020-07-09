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    通報失蹤7小時後 首爾市長朴元淳遺體尋獲

    首爾市長朴元淳的遺體深夜尋獲。（路透）

    首爾市長朴元淳的遺體深夜尋獲。（路透）

    2020-07-10 00:02:34

    〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓《中央日報》報導，警方相關人士表示，64歲的首爾市長朴元淳，在失蹤7個小時後，其遺體於南韓時間10日0點多（南韓比台灣快1小時，因此是台灣時間9日晚間11點多）被尋獲。據悉，南韓時間10日0點20分，兩輛救護車開到首爾市城北區的臥龍公園與該區的「韓國家具博物館」附近。

    朴元淳女兒9日下午約5點17分向警方報案。她當時說，朴在4到5小時前，交代像遺囑的幾句話後離家，手機則打不通。據報導，當天上午約10點44分，他被看到離開位於首爾市鐘路區的官邸，帶一頂黑帽，揹一個黑色背包。接著10點53分，現身山上的臥龍公園。他手機訊號最後的發訊點是在首爾市城北區的佛寺「吉祥寺」附近。

    警方與消防隊共投入773名人力全面搜索，還動用警犬及無人機。第1次搜索行動於9日晚間9點半告一段落，隔1小時後展開第2階段。城北區消防隊官員說，若10日天亮時，朴元淳仍下落不明，將調派直升機。首爾市政府表示，朴元淳因健康問題，9日沒上班，當天原定行程全部取消。有人指稱，失蹤原因可能與一宗性侵案有關。據信其辦公室一名前祕書，8日對朴元淳提起刑事訴訟。警方則婉拒證實該消息是否屬實。

    另一說則是首爾市政府祕書室職員8日以朴涉嫌「性醜行」（韓文指性侵或性騷擾）與違反南韓「性暴力處罰法」為由，向警方提起告訴。據報導，該職員A某向警方指稱，其自2017年起在首爾市政府服務，曾遭朴多次性侵或性騷擾，並提出與朴的通訊軟體對話內容做為證據。A某還說，朴除了曾企圖有身體接觸，也透過通訊軟體傳了好幾次照片。

    朴元淳為自由派社運人士和人權律師出身，2011年首爾市長補選時，首次坐上首都市長寶座。翌年加入目前南韓執政黨「共同民主黨」前身的「民主統合黨」，2014及2018年皆順利當選。他成為包括官派及民選在內，在任期間最久的首爾市長，被認為是代表該執政黨角逐2022年總統大選的可能人選之一。

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