33種狐猴極度瀕危 《紅皮書》：只差一步就滅絕

國際自然保護聯盟《紅色名錄》將33種狐猴列入極度瀕危。（路透）

2020-07-10 00:42:48

〔即時新聞／綜合報導〕最新更新的國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危動物《紅色名錄》（Red List）顯示，地球上3分之1的狐猴品種只差一步就面臨絕種危機。

根據《BBC》報導，人類活動，尤其是森林砍伐和狩獵，導致了這些獨特靈長類動物的數量下降。野生動物棲地的破壞，也讓野生動物傳染病，例如武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），感染、蔓延到人群的風險增加。

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最近更新的《紅色名錄》，完整修訂了對所有非洲靈長類動物的評估，其中，馬達加斯加獨有的33種狐猴物種現已被列為極度瀕危物種（Critically Endangered），由於「加劇的人類壓力」，13種狐猴物種被推到更高的威脅級別。

《紅色名錄》已收錄了高達12萬372個瀕危物種，其中3萬2441種瀕臨滅絕。而這次更新，除了狐猴，「上榜」更高威脅級別的物種還有：

北大西洋露脊鯨（Eubalaena glacialis）

歐洲倉鼠（Cricetus cricetus）

世界上最昂貴的真菌冬蟲夏草（Ophiocordyceps sinensis）

已從瀕危物種轉移到極度瀕危物種，據估計，在2018年底，不到250個成熟個體存活。，一種常見的寵物，曾經活躍於歐洲和俄羅斯的野外。如今被列為極度瀕危。其數量減少的原因尚不清楚，但科學家認為，歐洲倉鼠的繁殖率下降可能與光害和氣候變化有關。，這種真菌在中醫中具有很高的價值，數千年來被用於治療與腎和肺部有關的疾病。自1990年代以來，對冬蟲夏草的需求急劇增加。

編製這份名單的國際自然保護聯盟成員希爾頓-泰勒（Craig Hilton-Taylor）告訴《BBC》，「當前的疫情，應該讓我們停頓下來，對於我們與大自然的關係，好好地問問幾個嚴肅的問題」他說，我們需要著眼於自然，為人類未來的問題提供解決方案，例如疾病治療方法和食物供給。大自然可以給我很多很多，但我們如果再這樣傷害她，解決自然界解決問題的機會就會大大減少。

歐洲倉鼠也被《紅色名錄》列為極度瀕危。（擷取自IUCN網站）

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