川普連任不利對抗中國 彭定康：英國應跳出來聯合各國

港末代總督彭定康（見圖）說，若川普成功連任美國總統，「將會更難聯合各國對抗中國破壞法治」，他敦促英國代替美國統合並領導這個聯盟。（法新社）

2020-07-09 23:19:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港末代總督彭定康（Chris Patten）日前接受衛報採訪時表示，若川普成功連任美國總統，「將會更難聯合各國對抗中國破壞法治」；他敦促英國代替美國統合並領導這個聯盟，「英國應當在這個有智慧的同盟中發揮領導作用」。

根據《衛報》報導，英國保守黨對中共當局的態度越來越強硬，也因此越來越常向前港督彭定康徵詢應對中國崛起與港版國安法施行的戰略性建議；彭定康對影響力日增的英國保守黨議員所組成的遊說組織「中國研究小組」（China Research Group，CRG）表示，現在對那些對抗中國霸凌的人來說是優勢，但美國總統大選對保護自由民主和對抗中國至關重要，「目前所謂的西方世界領袖、美國總統川普似乎不太相信聯盟，但缺乏美國的領導，對建立符合民主自由基本價值的國際政策就變的相當困難」。

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彭定康認為，有智慧且不願中國的獨裁政權在21世紀破壞法治的國家，應團結在一起組成一個聯盟，英國可以代而領導並組織這個聯盟，「由於我們過去10年的表現，使各國面臨困難的選擇，但我們現在願意公開討論這件事，至少證明我們還沒有被中國嚇傻」。

彭定康強調，英國必須對那些被中國針對的國家表現出支持的態度，他舉例，中國對加拿大動用「人質外交」、澳洲因決定調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）源頭而遭中國經濟制裁，另外還有瑞典、挪威及韓國都有遭中國霸凌的經歷，「英國應該與它們站在同一陣線」。

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