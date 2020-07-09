武漢肺炎》無法尊重不戴口罩的人！湯姆漢克病癒後沉痛呼籲

奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）（左）和妻子麗塔威爾遜（Rita Wilson）先前感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），引起社會關注。（歐新社）

2020-07-09 21:27:04

〔即時新聞／綜合報導〕奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）和妻子麗塔威爾遜（Rita Wilson）先前感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），引起社會關注，後來兩人經過隔離治療後逐漸病癒。近日湯姆漢克透過影片訴說體悟，重話表示「若連洗手、戴口罩以及保持社交距離等基本措施都做不到，他無法給予這些人尊重」。

全球武漢肺炎疫情嚴重，美國更有數百萬人染疫。今年3月初湯姆漢克夫妻檔在澳洲拍片時也不幸感染病毒，是好萊塢首位感染的影星。起初兩人都有症狀，事後兩人在澳洲接受隔離治療，服藥後還出現副作用，幸好後來他們逐漸痊癒，可說是「從鬼門關走一遭」。

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近期《路透》上傳湯姆漢克拍攝的影片，影片中他訴說從染疫到病癒的體悟，強調有3件非常微小卻是人人都該做的基本措施，那就是洗手、戴口罩以及保持社交距離，他重話表示，若連這樣的事都做不到的人，他無法給予尊重，並認為這些事情跟開車必須注意行人、轉彎要打方向燈一樣基本。

不過底下的美國網友竟然看起來相當不以為然，甚至有人認為因為政府失去民眾信任，才利用這段影片來推動防疫，甚至有網友表示不在乎湯姆漢克會尊重誰，更不需要湯姆漢克的尊重。

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