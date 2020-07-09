武漢肺炎》全球確診突破1200萬 死亡破55萬

全球武漢肺炎確診人數已突破1200萬人，美國就佔了四分之一。圖為美國紐約。（彭博）

2020-07-09 23:35:25

首次上稿 22:57

更新時間 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，儘管台灣至今已連續88日無本土確診案例，但全球疫情在近日又迎來高峰，美國及日本東京的新增單日確診人數，也創下疫情以來新高。截至9日晚間，全球確診人數目前已經突破1200萬人，死亡人數也超過55萬人。

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根據約翰霍普金斯大學統計，截至今（9）日11時35分，全球至少已有1208萬1232例確診，55萬440人死亡。從5月31日至今，確診數字已經翻倍。

在全球疫情中，美國是最嚴重的受災國，至少已有305萬5101起確診、13萬2309人死亡；排名第2的巴西，官方通報至少171萬3160起確診，6萬7964人死亡。目前許多國家只針對疫情嚴重的地區或患者做檢測，尚有許多未發現的案例，這些確診數可能只反映了疫情一部份。

綜合外媒報導，日本東京在過去1天新增224例確診，創下東京都新高紀錄；《衛報》 報導，全球近期以每週100萬例確診的速度激增，美國在過去24小時增加6萬多起病例，創下該國單日確診新高紀錄，而美國目前的確診數與死亡人數，各佔全球1/4。

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