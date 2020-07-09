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    開始羅織罪名？ 港府：泛民派初選「可能違反港版國安法」

    針對香港立法會9月改選，泛民派將在7月11、12日舉行初選，港府政制及內地事務局局長曾國衞昨天竟恐嚇泛民派「初選可能違反《港版國安法》」。（法新社）

    針對香港立法會9月改選，泛民派將在7月11、12日舉行初選，港府政制及內地事務局局長曾國衞昨天竟恐嚇泛民派「初選可能違反《港版國安法》」。（法新社）

    2020-07-09 21:10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕香港正式實施《港版國安法》，不僅架空香港司法，也引發寒蟬效應。香港立法會9月改選，泛民派將在7月11、12日舉行初選，香港政府政制及內地事務局局長曾國衞昨（8日）竟恐嚇泛民派「初選可能違反《港版國安法》」。

    綜合外媒報導，曾國衞說，近期收到不少市民跟團體檢舉，指控泛民派的初選活動「涉嫌操控及干預選舉」，且號召參選人當選後全面否決財政預算案，從而癱瘓政府，屬「攬炒」（玉石俱焚）行為。

    曾國衞又稱，泛民派的初選投票站可能採用去年區議會選舉時的選民名冊，作為核對投票人資格之用，他質疑，「市民參與選舉安排時，提交的個資是否受到合理保障」；他強調，有關單位正在調查，「一旦發現涉嫌違法，便會轉介至執法部門跟進」。

    對此，發起泛民派初選的港大法律系副教授戴耀廷表示，所有參選人都沒提出過涉及分裂國家的言論，曾國衞所指違法的地方，「並非以香港法律常理去理解」；另外，關於否決財政預算案，「本來就是基本法賦予立法會的權力」，且即便預算案被否決，行政長官也可解散立法會，仍可繼續行使職能；而初選所有資金全是透過本地眾籌所得，不涉及任何「外國或者境外機構、組織、人員的資助或者其他形式的支援」，所以，「按照常理看不到有可能違法」。

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