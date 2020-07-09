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    美大使館微博大談「言論自由」 中國網友崩潰：假新聞

    美國在中國的最高外交代表機構「美國駐華大使館」，8日在官方微博上PO出一則「言論自由」的影片，內容強調「美國尊重所有的人自由表達的權利，保障人們不會因此受到報復」，沒想到中國網友見狀紛紛崩潰，怒嗆這是「假新聞」。（圖擷取自「美國駐華大使館」官方微博）

    美國在中國的最高外交代表機構「美國駐華大使館」，8日在官方微博上PO出一則「言論自由」的影片，內容強調「美國尊重所有的人自由表達的權利，保障人們不會因此受到報復」，沒想到中國網友見狀紛紛崩潰，怒嗆這是「假新聞」。（圖擷取自「美國駐華大使館」官方微博）

    2020-07-09 20:39:52

    〔即時新聞／綜合報導〕習慣不能說真話？美國在中國的最高外交代表機構「美國駐華大使館」，8日在官方微博上PO出一則「言論自由」的影片，內容強調「美國尊重所有的人自由表達的權利，保障人們不會因此受到報復」，沒想到中國網友見狀紛紛崩潰，怒嗆這是「假新聞」。

    「美國駐華大使館」在微博PO出一段影片，內容提到，在美國，藝術家可以通過藝術作品，倡導、呼籲消除不公正現象，爭取實現平等，激發公眾對話，促使新的、更好的法律訂立；不過在很多國家，專制主義政權壓制創造性，扼殺自由思想，「嚴厲剝奪藝術家和作家的權力」。

    「美國駐華大使館」發文表示，言論自由是自由社會的基本要素。自由表達和開放的交流有助於激勵人們倡導公正和減少不公平現象。在很多國家，專制主義政權嚴厲剝奪藝術家和作家的權利。「美國尊重所有的人自由表達的權利，保障人們不會因此受到報復」。

    文章和影片似乎戳中中國網友痛點，竟群起崩潰留言怒嗆「假新聞」、「人都要死光了，做鬼也自由嗎？」、「對美國有利的自由才叫自由」、「造謠的自由？」、「哈哈哈，這是我今天看到的最好笑的笑話」、「也有不讓別人發聲的自由？」、「說一套，做一套，撒謊！」、「美國病毒！」。

    但也有網友留言反批崩潰的中國網友，「公開罵美國體制的人多了，喊共產主義萬歲是不是神經病？你全家跟我一起共產啊」、「為什麼要翻牆？」

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