武漢肺炎》東京單日新增224人 尚不考慮發布緊急宣言

東京都今天新增武漢肺炎感染人數暴衝到224人，創下單日感染人數的最高記錄。東京都知事小池百合子已指示提高東京醫療提供體系的警戒度。（美聯社擷自小池百合子官方頻道）

2020-07-09 19:21:11

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕東京都今天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染人數暴衝到224人，創下疫情爆發以來單日感染人數的最高記錄。東京都知事小池百合子已指示提高東京醫療提供體系的警戒度，不過對於是否再度發布緊急狀態宣言，東京都和中央政府均持慎重態度，政府發言人菅義偉表示，目前並無發布的考量，而且預定10日起放寬活動舉辦的措施也將如期進行。

小池百合子：提高醫療提供體系警戒度

東京從本月2日以來，單日新增感染人數超過百人以上，昨天降至75人，但今天卻又暴增到224人，刷新了4月17日創下單日206人的最高紀錄，不過4月17日檢測人數為919人，今天檢測人數為3400人。新增感染人數增加，主要因素為擴大檢測人數，目前單日檢測人數超過3000件，未來預定擴大到單日1萬件，尤其對於新宿、池袋等「夜間歡樂街」特種行業從業人員，以獎勵方式增加檢測人數。

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小池今天與專家召開視訊會議，專家分析1週來的新增感染者中，20到39歲的年輕人約占75%，東京今天新增的感染者中有180多人為39歲以下。不過，新增者的感染途徑已不僅於有坐檯的餐飲店，共同生活、職場和聚餐等發生的感染狀況也有增加的趨勢。

厚生勞動大臣：這波感染以年輕人居多

除了東京今天新增感染人數暴增到224人以外，鄰近東京的神奈川縣今天有25人感染、千葉有22人、埼玉有11人，關西地區疫情較為緩和的大阪，今天新增人數也來到30人，為4月29日以來再次破30人以上。

日本全國累計感染人數超過2萬人，不過大部分已治癒出院，目前住院或療養中的人數僅有2千多人，全國醫療提供體系得到喘息，厚生勞動大臣加藤勝信表示，這波感染以年輕人居多，和上一波以高齡者居多的情況不同，醫療提供體系還不到緊迫的階段。不過，小池在今天的會議中仍指示提高東京醫療提供體系的警戒度，專用病床從1千床提高至3千床，東京目前武漢肺炎患者的住院人數為444人。

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