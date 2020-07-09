為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》東京單日新增224人 尚不考慮發布緊急宣言

    東京都今天新增武漢肺炎感染人數暴衝到224人，創下單日感染人數的最高記錄。東京都知事小池百合子已指示提高東京醫療提供體系的警戒度。（美聯社擷自小池百合子官方頻道）

    東京都今天新增武漢肺炎感染人數暴衝到224人，創下單日感染人數的最高記錄。東京都知事小池百合子已指示提高東京醫療提供體系的警戒度。（美聯社擷自小池百合子官方頻道）

    2020-07-09 19:21:11

    〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕東京都今天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染人數暴衝到224人，創下疫情爆發以來單日感染人數的最高記錄。東京都知事小池百合子已指示提高東京醫療提供體系的警戒度，不過對於是否再度發布緊急狀態宣言，東京都和中央政府均持慎重態度，政府發言人菅義偉表示，目前並無發布的考量，而且預定10日起放寬活動舉辦的措施也將如期進行。

    小池百合子：提高醫療提供體系警戒度

    東京從本月2日以來，單日新增感染人數超過百人以上，昨天降至75人，但今天卻又暴增到224人，刷新了4月17日創下單日206人的最高紀錄，不過4月17日檢測人數為919人，今天檢測人數為3400人。新增感染人數增加，主要因素為擴大檢測人數，目前單日檢測人數超過3000件，未來預定擴大到單日1萬件，尤其對於新宿、池袋等「夜間歡樂街」特種行業從業人員，以獎勵方式增加檢測人數。

    小池今天與專家召開視訊會議，專家分析1週來的新增感染者中，20到39歲的年輕人約占75%，東京今天新增的感染者中有180多人為39歲以下。不過，新增者的感染途徑已不僅於有坐檯的餐飲店，共同生活、職場和聚餐等發生的感染狀況也有增加的趨勢。

    厚生勞動大臣：這波感染以年輕人居多

    除了東京今天新增感染人數暴增到224人以外，鄰近東京的神奈川縣今天有25人感染、千葉有22人、埼玉有11人，關西地區疫情較為緩和的大阪，今天新增人數也來到30人，為4月29日以來再次破30人以上。

    日本全國累計感染人數超過2萬人，不過大部分已治癒出院，目前住院或療養中的人數僅有2千多人，全國醫療提供體系得到喘息，厚生勞動大臣加藤勝信表示，這波感染以年輕人居多，和上一波以高齡者居多的情況不同，醫療提供體系還不到緊迫的階段。不過，小池在今天的會議中仍指示提高東京醫療提供體系的警戒度，專用病床從1千床提高至3千床，東京目前武漢肺炎患者的住院人數為444人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》日本今單日確診破200人 東京疫情有外擴跡象
    2020-07-07 21:13

    武漢肺炎》日本今單日確診破200人 東京疫情有外擴跡象
    武漢肺炎》連6天單日新增破百例 東京都確診人數逼近7千
    2020-07-07 16:45

    武漢肺炎》連6天單日新增破百例 東京都確診人數逼近7千
    網路討論度破表的存基金 您跟上了嗎？

    網路討論度破表的存基金 您跟上了嗎？
    武漢肺炎》東京再添102例確診 連續5天新增逾百例
    2020-07-06 14:58

    武漢肺炎》東京再添102例確診 連續5天新增逾百例
    武漢肺炎 》東京單日131確診再創紀錄 知事呼籲：居民不要到外縣市
    2020-07-04 16:18

    武漢肺炎 》東京單日131確診再創紀錄 知事呼籲：居民不要到外縣市
    投資不如買好宅 鴻灃紳活文旅2~3房

    投資不如買好宅 鴻灃紳活文旅2~3房
    武漢肺炎》東京單日增127例確診創新高 連2日破百疫情拉警報
    2020-07-03 14:41

    武漢肺炎》東京單日增127例確診創新高 連2日破百疫情拉警報
    國際今日熱門
    2020-07-08 23:18

    J.K.羅琳等150學者作家連署公開信 譴責「限制辯論」

    2020-07-08 21:45

    WTO秘書長候選人：中國依賴世貿組織 須靠協商解決問題

    2020-07-08 21:32

    武漢肺炎》香港今再增24確診 「院舍爆發」再添8人

    2020-07-08 21:02

    「救命繩」先綁愛妻 熊本老翁遭洪水沖走身亡

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播