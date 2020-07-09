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    新加坡國會大選將登場 關注重點一次看

    新加坡國會大選將於明天登場，過去9天的競選活動期間，朝野各政黨候選人卯足全力拜票。（美聯社）

    新加坡國會大選將於明天登場，過去9天的競選活動期間，朝野各政黨候選人卯足全力拜票。（美聯社）

    2020-07-09 18:15:27

    〔中央社〕新加坡國會大選將於明天登場。這場疫情下的選舉共有11個政黨角逐席次，參選政黨數量創下紀錄。過去9天的競選活動期間，朝野各政黨候選人卯足全力，盼獲選民支持。

    今天是所謂「冷靜日」，禁止各候選人進行競選活動。這屆大選共有192名候選人，角逐包括單選區與集選區共93席國會議員。以下是「海峽時報」（The Straits Times）整理這次選舉的關注重點。

    ●爭取強力授權vs.憂反對聲音被消滅

    執政的人民行動黨呼籲選民給予強力授權，以度過2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情危機；在野黨則擔憂，反對勢力恐全軍覆沒。
    唯一擁有國會席次的反對黨工人黨黨魁畢丹星（Pritam Singh）表示，在疫情期間舉辦大選，可能會讓選民傾向支持執政黨。

    ●疫情的影響

    反對黨對政府處理疫情的方式多所批評，也質疑在疫情期間舉辦大選的決定。相關受矚目議題，包括外籍移工宿舍爆發疫情大流行。
    執政黨則表示，今年初政府就已開始確保口罩供應無虞，並擴大病毒篩檢，也動員資源因應移工宿舍群聚感染。

    ●東海岸集選區備受矚目

    這次選舉的震撼彈，包括副總理兼財政部長王瑞杰離開耕耘多年的淡濱尼集選區，轉戰東海岸集選區對決工人黨團隊。王瑞杰被視為總理李顯龍的接班人，這次能否拉抬執政黨在東海岸集選區的選情備受關注。
    集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。這次是工人黨第4度挑戰東海岸集選區，2015年大選，人民行動黨雖保住這個選區，但得票率僅60.7%，低於當年全國得票率69.9%。

    ●陳清木效應

    曾是人民行動黨國會議員的新加坡前進黨現任黨魁陳清木，這次率隊親征西海岸集選區，對上由新加坡社會及家庭發展部長李智陞和通訊及新聞部長易華仁（S. Iswaran）等人組成的人民行動黨陣營。
    人民行動黨上屆大選在西海岸集選區獲得78.6%得票率。但這個選區包含陳清木老地盤亞逸拉惹區，他的個人魅力加上李顯龍胞弟李顯揚的支持，是否足以撼動選情，成為外界關注焦點。

    ●老將退出vs.新面孔成新聞焦點

    許多新加坡朝野老將紛紛宣布退出這次大選，包括現年79歲的前總理吳作棟和工人黨前黨魁劉程強。另一方面，人民行動黨這次共推出27位新人參選，創歷來最多紀錄。
    而原本代表人民行動黨參選的新人林紹權，在網路出現批評他過去行為的言論後宣布退選。工人黨新秀辣玉莎（Raeesah Khan）也因過去在社群媒體的言論恐挑起種族敵意，而遭警方調查。兩起事件是否衝擊兩黨選情，也是觀察重點之一。

    ●選戰數位化的影響

    不同於以往，這次競選期間因應疫情考量，禁止大型造勢活動，取而代之的是各政黨透過更多的電視曝光與線上活動與選民互動。
    不過，與選民面對面、直接接觸的重要性仍無庸置疑。各候選人依舊花許多時間走訪市場、小販中心等地拜票，但為防疫需求，他們也戴上口罩並盡可能保持社交距離。

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