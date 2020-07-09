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    武漢肺炎》美國杜爾沙確診者暴增 當局疑川普「造勢」害的

    美國武漢肺炎的確診人數仍居高不下，其中奧克拉荷馬州的杜爾沙近期確診人數突然暴增，連2天共新增461例確診，當地衛生單位懷疑與川普日在當地舉辦造勢活動有關。（彭博）

    美國武漢肺炎的確診人數仍居高不下，其中奧克拉荷馬州的杜爾沙近期確診人數突然暴增，連2天共新增461例確診，當地衛生單位懷疑與川普日在當地舉辦造勢活動有關。（彭博）

    2020-07-09 21:15:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的確診人數仍居高不下，其中奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）近期確診人數突然暴漲，連2天共新增467例確診，當地衛生單位懷疑與川普日在當地舉辦造勢活動有關。

    綜合外媒報導，杜爾沙在7月6日共新增206例確診病例，隔天7月7日又新增261人確診；杜爾沙衛生局長布魯斯·達特（Bruce Dart）表示，2天就新增近500人確診，依據高峰期判斷，可能與兩週前舉行的活動有關，達特也再次拜託民眾「戴口罩」，強調若是未來疫情持續惡化，將會委請奧克拉荷馬州政府簽署「強制戴口罩」的行政命令。

    對於杜爾沙衛生局的影射，川普的競選團隊通訊總監與發言人墨托（Tim Murtaugh）反批根本是牽拖，「大家上街示威抗議時根本沒有做防疫措施，媒體怎麼都不報？」；墨托強調，造勢是在18天前舉辦的，會前也有對所有參加者進行體溫監測，每個人也都有派發口罩，且會場也提供洗手液來消毒，「但媒體只要說到大型活動，都只會扯到川普的造勢活動！」。

    即便如此，然而那場活動並沒有強制所有人戴口罩，且當時光是川普的競選團隊就至少有8人確診，不過所有參加者在活動前都有簽一份同意書，就是如果參加造勢後確診武漢肺炎，「不可以將責任歸咎於造勢活動」。

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