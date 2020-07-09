龐皮歐再轟中國信譽有嚴重問題 趙立堅：我們聽得都累了

中國外交部發言人趙立堅回應龐皮歐，「你說得不累，我們聽得都累了」。（法新社）

2020-07-09 19:16:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）昨（8）日重申，中國聲稱向世界衛生組織（WHO）通報疫情並非事實，中國存在嚴重的信譽問題。對此，中國外交部發言人趙立堅回應龐皮歐，「你說得不累，我們聽得都累了」。

趙立堅今（9）日主持中國外交部例行記者會，有媒體提問，龐皮歐指稱，中國聲稱向世界衛生組織通報了疫情，「但我們現在知道並非如此，中共存在嚴重信譽問題，沒有告訴全世界有關新冠病毒的真相，中共應該被追責」？

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對此，趙立堅回應，「龐皮歐先生，別再跟我們談什麼信譽、真相和責任了。你說得不累，我們聽得都累了」。

趙立堅說，談到信譽，美國這幾年打著「美國優先」旗號，在國際上一再背棄自身的國際承諾和國際義務，毀約退群成癮，已經成為最大的麻煩製造者；說到責任，在不到半年時間裡，美國累計確診病例已經超過300萬，死亡病例超過13萬。美國政府確實對此負有不可推卸的責任。

趙立堅表示，在自身誠信掃地，道義破產的情況下，不知龐皮歐之流還有何顏面和勇氣來談論信譽、真相和追責？他也說，在疫情發生後，中國第一時間向世衛組織作了通報，雙方公布的時間線都清晰地羅列了相關事實，可以相互印證。

不過，世界衛生組織近期修改了官網上的武漢肺炎疫情紀事，把最早的通報紀錄從中國「通報」病例，修改為WHO駐中國辦公室「發現並要求」中國相關單位提供資訊，方使疫情曝光。

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