中媒稱泰國批准同婚草案「亞洲第1國」 網︰台灣去年就通過了

泰國內閣8日批准了《民事伴侶法案》（Civil Partnership Bill），該法案承認具有與異性婚姻幾乎相同權利的同性婚姻。（歐新社）

2020-07-09 17:41:25

〔即時新聞／綜合報導〕泰國內閣昨日（8）批准了《民事伴侶法案》（Civil Partnership Bill），該法案承認同性婚姻具有與異性婚姻幾乎相同的權利。若在國會過關，將使泰國繼台灣之後，成亞洲第2個允許同性婚姻登記的國家。相關消息也被中國網友討論，但中國媒體卻稱泰國為「亞洲第一個」同性婚姻合法化國家，中國網友更說「亞洲第一國不是中國嗎？台灣不是去年通過了」。

《路透》報導，泰國內閣昨日批准《民事伴侶法案》，若該法案在國會過關，將使泰國成為亞洲第2個允許同性婚姻登記的國家。此外報導也提到，台灣在去年成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，越南雖已將同性婚禮合法化，但不承認同性婚姻。

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相關新聞也被中國媒體報導，不過中媒在報導時，卻以「亞洲第一國」來稱呼泰國，無視台灣早在去年就已同婚合法，中國網友更紛紛留言表示「台灣不是國家，是中國的一個區」、「台灣不是國家」、「台灣省，但是中國大陸沒有啊」、「那是亞洲第一省」。

此外，更有中國網友表示「亞洲第一國不是中國嗎？台灣不是去年通過了」、「台灣好的一面是咱的榮光，不好一面是他們萬惡的政府」、「對哦，還有台灣省。但是不知道為啥，咱們台灣省總統府掛的不是五星紅旗呢？」

中國媒體卻稱泰國是「亞洲第一個」同性婚姻合法化國家，更有中國網友說「亞洲第一國不是中國嗎？台灣不是去年通過了」。（圖擷自微博）

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