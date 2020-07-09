為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中媒稱泰國批准同婚草案「亞洲第1國」 網︰台灣去年就通過了

    泰國內閣8日批准了《民事伴侶法案》（Civil Partnership Bill），該法案承認具有與異性婚姻幾乎相同權利的同性婚姻。（歐新社）

    泰國內閣8日批准了《民事伴侶法案》（Civil Partnership Bill），該法案承認具有與異性婚姻幾乎相同權利的同性婚姻。（歐新社）

    2020-07-09 17:41:25

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國內閣昨日（8）批准了《民事伴侶法案》（Civil Partnership Bill），該法案承認同性婚姻具有與異性婚姻幾乎相同的權利。若在國會過關，將使泰國繼台灣之後，成亞洲第2個允許同性婚姻登記的國家。相關消息也被中國網友討論，但中國媒體卻稱泰國為「亞洲第一個」同性婚姻合法化國家，中國網友更說「亞洲第一國不是中國嗎？台灣不是去年通過了」。

    《路透》報導，泰國內閣昨日批准《民事伴侶法案》，若該法案在國會過關，將使泰國成為亞洲第2個允許同性婚姻登記的國家。此外報導也提到，台灣在去年成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，越南雖已將同性婚禮合法化，但不承認同性婚姻。

    相關新聞也被中國媒體報導，不過中媒在報導時，卻以「亞洲第一國」來稱呼泰國，無視台灣早在去年就已同婚合法，中國網友更紛紛留言表示「台灣不是國家，是中國的一個區」、「台灣不是國家」、「台灣省，但是中國大陸沒有啊」、「那是亞洲第一省」。

    此外，更有中國網友表示「亞洲第一國不是中國嗎？台灣不是去年通過了」、「台灣好的一面是咱的榮光，不好一面是他們萬惡的政府」、「對哦，還有台灣省。但是不知道為啥，咱們台灣省總統府掛的不是五星紅旗呢？」

    中國媒體卻稱泰國是「亞洲第一個」同性婚姻合法化國家，更有中國網友說「亞洲第一國不是中國嗎？台灣不是去年通過了」。（圖擷自微博）

    中國媒體卻稱泰國是「亞洲第一個」同性婚姻合法化國家，更有中國網友說「亞洲第一國不是中國嗎？台灣不是去年通過了」。（圖擷自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    亞洲同婚合法第2國有望！ 泰國內閣批准《民事伴侶法》
    2020-07-08 23:26

    亞洲同婚合法第2國有望！ 泰國內閣批准《民事伴侶法》
    周子瑜事件重演？ #nnevvy泰中大戰男主角道歉：對不起中國
    2020-06-22 23:05

    周子瑜事件重演？ #nnevvy泰中大戰男主角道歉：對不起中國
    豪宅規格小資價 璟都柏悅搶首購目光

    豪宅規格小資價 璟都柏悅搶首購目光
    美國宣布禁中國客機出入！ 小粉紅心碎：大家快回祖國
    2020-06-04 23:55

    美國宣布禁中國客機出入！ 小粉紅心碎：大家快回祖國
    奶茶聯盟再起！泰國六四集會遭拒 改發「89份」天安門餅乾
    2020-06-02 21:04

    奶茶聯盟再起！泰國六四集會遭拒 改發「89份」天安門餅乾
    守護全家人的健康就靠它－鹿茸

    守護全家人的健康就靠它－鹿茸
    中國海軍菜鳥兵丟手榴彈出包 手滑「砸到牆反彈」爆炸
    2020-05-23 23:18

    中國海軍菜鳥兵丟手榴彈出包 手滑「砸到牆反彈」爆炸
    愛奇藝指他「台獨」沒收酬勞30萬 網友轟：有簽約還不講理
    2020-05-22 22:43

    愛奇藝指他「台獨」沒收酬勞30萬 網友轟：有簽約還不講理
    國際今日熱門
    2020-07-08 20:00

    藝術系女大生畢業新婚 竟遭渣男老公雇人強姦

    2020-07-08 19:04

    回國或自殺！FBI曝習近平「獵狐計畫」 趙立堅認了

    2020-07-08 19:57

    港版國安惡法擴及全球 澳洲重新審視引渡協議

    2020-07-08 20:22

    布吉納法索公墓驚現180具遭爆頭遺體 人權觀察疑政府法外處決

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播