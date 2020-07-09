刪除中國軟體！印度檢測App爆紅 下載人次破50萬

現在在Google Play商店上，一款「Chinese App Detector」（檢測中國App）的程式快速爆紅，下載人次突破50萬，9千多次的評分中更獲得了4.5顆星的高分評價。（圖片擷自Google Play商店）

2020-07-09 19:44:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度和中國上月在邊界爆發激烈衝突，讓印度國內大量民眾對中國愈發反感，因而出現抵制中國的風潮。印度工程師也開發一款手機應用程式，能快速偵測出中方開發的軟體並加以刪除，這個程式在短時間內爆紅，下載人次也突破50萬。

現在在Google Play商店上，一款「Chinese App Detector」（檢測中國App）的程式快速爆紅，下載人次突破50萬，9千多次的評分中更獲得了4.5顆星的高分評價，該程式由印度軟體公司「Workholics Infocorp」開發，只要簡單幾個步驟，就能用這個程式偵測出手機內的中國軟體，並決定是否刪除。

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綜合媒體報導，5月時印度軟體公司開發的一款「Removed China Apps」也有類似功能，能將中國公司開發的App一鍵偵測並刪除，不過隨即遭到Google Play商店以「欺騙行為變更裝置設定」為由下架，引起網友譁然，不過這次的「Chinese App Detector」改由讓使用者自行決定是否刪除軟體，因此並未遭到Google Play商店下架。

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