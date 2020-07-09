為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    刪除中國軟體！印度檢測App爆紅 下載人次破50萬

    現在在Google Play商店上，一款「Chinese App Detector」（檢測中國App）的程式快速爆紅，下載人次突破50萬，9千多次的評分中更獲得了4.5顆星的高分評價。（圖片擷自Google Play商店）

    現在在Google Play商店上，一款「Chinese App Detector」（檢測中國App）的程式快速爆紅，下載人次突破50萬，9千多次的評分中更獲得了4.5顆星的高分評價。（圖片擷自Google Play商店）

    2020-07-09 19:44:22

    〔即時新聞／綜合報導〕印度和中國上月在邊界爆發激烈衝突，讓印度國內大量民眾對中國愈發反感，因而出現抵制中國的風潮。印度工程師也開發一款手機應用程式，能快速偵測出中方開發的軟體並加以刪除，這個程式在短時間內爆紅，下載人次也突破50萬。

    現在在Google Play商店上，一款「Chinese App Detector」（檢測中國App）的程式快速爆紅，下載人次突破50萬，9千多次的評分中更獲得了4.5顆星的高分評價，該程式由印度軟體公司「Workholics Infocorp」開發，只要簡單幾個步驟，就能用這個程式偵測出手機內的中國軟體，並決定是否刪除。

    綜合媒體報導，5月時印度軟體公司開發的一款「Removed China Apps」也有類似功能，能將中國公司開發的App一鍵偵測並刪除，不過隨即遭到Google Play商店以「欺騙行為變更裝置設定」為由下架，引起網友譁然，不過這次的「Chinese App Detector」改由讓使用者自行決定是否刪除軟體，因此並未遭到Google Play商店下架。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批中四處挑起領土爭端 龐皮歐：全球勿容許北京霸凌
    2020-07-09 08:27

    批中四處挑起領土爭端 龐皮歐：全球勿容許北京霸凌
    衛星照曝光！印中談判後 解放軍撤出拉達克加爾萬河谷
    2020-07-08 11:00

    衛星照曝光！印中談判後 解放軍撤出拉達克加爾萬河谷
    豪宅規格小資價 璟都柏悅搶首購目光

    豪宅規格小資價 璟都柏悅搶首購目光
    強悍拒絕RCEP！印度：不參加任何中國在內貿易協定
    2020-07-07 06:44

    強悍拒絕RCEP！印度：不參加任何中國在內貿易協定
    印度拒返RCEP 再封殺中電力設備
    2020-07-07 05:30

    印度拒返RCEP 再封殺中電力設備
    守護全家人的健康就靠它－鹿茸

    守護全家人的健康就靠它－鹿茸
    台彩妝App遭印度下架 籲政府協助正名
    2020-07-07 05:30

    台彩妝App遭印度下架 籲政府協助正名
    國際今日熱門
    2020-07-08 23:18

    J.K.羅琳等150學者作家連署公開信 譴責「限制辯論」

    2020-07-08 21:45

    WTO秘書長候選人：中國依賴世貿組織 須靠協商解決問題

    2020-07-08 21:32

    武漢肺炎》香港今再增24確診 「院舍爆發」再添8人

    2020-07-08 21:02

    「救命繩」先綁愛妻 熊本老翁遭洪水沖走身亡

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播