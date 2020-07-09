中國就業報告：2019年大學畢業生平均月薪23K

中國最新就業報告指出，2019年中國的大學應屆畢業生平均月薪2萬3千元。圖為中國上海的上班族。（彭博）

2020-07-09 16:55:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國社會科學文獻出版社與麥可思研究院今天（9日）聯合發布「就業藍皮書」，其中指出，2019年中國的大學應屆畢業生平均月薪為人民幣5440元（約新台幣2萬3千元），以電腦、電子資訊等科系的畢業生月薪較高。

綜合中國媒體報導，就業藍皮書顯示，2019年中國的大學應屆畢業生平均月薪為人民幣5440元，高職應屆畢業生平均月薪為人民幣4295元（約新台幣1萬8千元）。其中，大學畢業生以就讀電腦、電子資訊、自動化等科系的月薪較高，高職畢業生則是就讀鐵路運輸、電腦、水上運輸等科系的月薪較高。

請繼續往下閱讀...

藍皮書指出，2019年大學畢業生以從事教育業比例最高，達15.9%；高職畢業生則以從事建築業達11.1%為最高。藍皮書也提到，大學與高職畢業生升學比例持續上升。大學生就讀研究所的比例，由2015年的13.5%上升到2019年的15.2%；高職生就讀大學的比例，由2015年的4.7%上升到2019年的7.6%。

這份就業藍皮書是針對中國2019年應屆畢業生所進行的半年追蹤報告，報告分為大學與高職兩部分，大學畢業生樣本數12萬6千人，高職畢業生樣本數14萬8千人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法