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    中國就業報告：2019年大學畢業生平均月薪23K

    中國最新就業報告指出，2019年中國的大學應屆畢業生平均月薪2萬3千元。圖為中國上海的上班族。（彭博）

    中國最新就業報告指出，2019年中國的大學應屆畢業生平均月薪2萬3千元。圖為中國上海的上班族。（彭博）

    2020-07-09 16:55:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社會科學文獻出版社與麥可思研究院今天（9日）聯合發布「就業藍皮書」，其中指出，2019年中國的大學應屆畢業生平均月薪為人民幣5440元（約新台幣2萬3千元），以電腦、電子資訊等科系的畢業生月薪較高。

    綜合中國媒體報導，就業藍皮書顯示，2019年中國的大學應屆畢業生平均月薪為人民幣5440元，高職應屆畢業生平均月薪為人民幣4295元（約新台幣1萬8千元）。其中，大學畢業生以就讀電腦、電子資訊、自動化等科系的月薪較高，高職畢業生則是就讀鐵路運輸、電腦、水上運輸等科系的月薪較高。

    藍皮書指出，2019年大學畢業生以從事教育業比例最高，達15.9%；高職畢業生則以從事建築業達11.1%為最高。藍皮書也提到，大學與高職畢業生升學比例持續上升。大學生就讀研究所的比例，由2015年的13.5%上升到2019年的15.2%；高職生就讀大學的比例，由2015年的4.7%上升到2019年的7.6%。

    這份就業藍皮書是針對中國2019年應屆畢業生所進行的半年追蹤報告，報告分為大學與高職兩部分，大學畢業生樣本數12萬6千人，高職畢業生樣本數14萬8千人。

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