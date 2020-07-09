澳州暫停與香港引渡協議 中國使館跳腳：粗暴干涉內政

澳洲政府宣布，暫停執行與香港及中國當局的引渡協議，提醒澳洲公民不應前往香港。（法新社）

2020-07-09 16:06:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國頒布港版國安法，引發各國高度關注，澳洲政府今宣布，暫停執行與香港及中國當局的引渡協議，並更新對香港的旅遊警示，提醒澳洲公民不應前往香港，引發中國使館不滿，嗆「粗暴干涉中國內政」。

綜合媒體報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今宣布暫停執行與香港及中國當局的引渡協議，該項決定已通知香港及中國當局，他指出港版國安法毀壞一國兩制，從根本改變香港，許多國家也都認同這項論點。

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除了終止與香港、中國的引渡協議外，澳洲也針對目前居留在澳的約1萬名香港學生及工作人士，將簽證時間延長至5年，之後也可申請永久居留，至於申請簽證的規則不變；同時也呼籲澳洲民眾，若對港版國安法有憂慮，應重新考慮是否有需要在香港逗留，警示等級維持在最高級第四級「不要前往」（Do not travel）。

針對澳洲政府的決定，引發中國駐澳使館不滿，發言人跳腳批：「我們對澳方政府今天宣布的有關涉港舉措及錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對。澳方所作所為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。」

中國駐澳使館發言人聲稱，在港國安法實施後，「香港的法律體係將更加完備，社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，有利於香港長期繁榮穩定」，有助於一國兩制穩定，要求澳洲停止以任何名義、以任何方式干涉香港事務和中國內政，「否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

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