74歲川普耗鉅資買廣告 嗆77歲拜登太老不適合當總統

川普團隊耗費鉅資強力放送廣告，稱現年77歲的拜登年事已高，缺乏「領導這個國家的力量、耐力和精神毅力」。（美聯社）

2020-07-09 14:32:51

〔即時新聞／綜合報導〕距離美國總統大選僅剩約4個月，現任總統川普面臨民主黨準總統候選人拜登的強力挑戰，川普團隊耗費鉅資強力放送廣告，稱現年77歲的拜登年事已高，缺乏「領導這個國家的力量、耐力和精神毅力」。

綜合美媒報導，現年74歲美國總統川普已投資數百萬美元在各大媒體上放送競選廣告，批評77歲的拜登年紀太大，不適合當總統，強調拜登缺乏「領導這個國家的力量、耐力和精神毅力」。

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據媒體分析數據顯示，自6月中旬以來，這則30秒廣告已經在美國12個州播放，耗資650萬美元（約1.9億台幣），《美聯社》表示，這是今年美國最貴的一則廣告。

美國老齡化協會（American Society of Ageing）主席布蘭卡托（Robert Blancato）批川普團隊，他認為這種抨擊不屬於政治，而是年齡歧視，他指出：「世界不是每個人都會成為種族主義或性別歧視的受害者，但每個人都可能成為年齡歧視的受害者」，而拜登現在正是年齡歧視的受害者。

若拜登在今年的大選中擊敗川普，在11月20日滿78歲的他將會成為美國歷史上年紀最大的總統，原紀錄保持人正是川普，他在2017年上任時為70歲又7個月6天。

有一項調查美國總統年齡和健康狀況的研究指出，拜登有21%的機率無法完成4年的任期，而川普則有15%的可能性無法完成任期。

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