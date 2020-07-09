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    中國網友驚傳800年廊橋被洪水沖毀 官方淡回：只受了點皮外傷

    中國多地連遭暴雨猛襲，網傳江西省婺源縣清華鎮1座具有800年歷史的廊橋「彩虹橋」被沖垮，不過官方駁斥，強調只是部分橋面受損。（圖翻攝自江西婺源旅遊景區官方微博「中國最美的鄉村婺源」）

    中國多地連遭暴雨猛襲，網傳江西省婺源縣清華鎮1座具有800年歷史的廊橋「彩虹橋」被沖垮，不過官方駁斥，強調只是部分橋面受損。（圖翻攝自江西婺源旅遊景區官方微博「中國最美的鄉村婺源」）

    2020-07-09 14:59:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國多地連遭暴雨猛襲，網傳江西省婺源縣清華鎮1座具有800年歷史的廊橋「彩虹橋」被沖垮，部分造訪過的中國網友也在微博轉發相關訊息，大嘆可惜。不過，江西婺源旅遊景區官方微博「中國最美的鄉村婺源」發文駁斥「只是部分橋面受損」、「只要墩在橋就在」，並稱對見過大風大雨的彩虹橋來說，「只是受了點皮外傷」。

    綜合中媒報導，連日來受持續強降雨影響，婺源多地水位超警，昨天下午開始，婺源大鄣山鄉、清華鎮一帶，山洪狂瀉、河水猛漲，水位迅速上升。不少中國網友相繼於微博發文，指稱彩虹橋被洪水沖斷，紛紛哀悼「去年自駕遊到過，聽到這消息感到震驚」、「終究還是沒能挺過這場洪水，可惜了」、「連同我的心一起沖走吧」、「人沒事就好，橋還可以修復」。

    「中國最美的鄉村婺源」回應，只是部分橋面受損，不要散播不實謠言，並指今日洪峰退去，橋墩仍屹立不倒、墩在橋就在，對見過大風大浪的彩虹橋而言，「只是受了點皮外傷」，而災難終將過去，相信奇蹟永存。

    報導指出，官方也說，彩虹橋橋面一度被洪水淹沒逾1公尺，東端引橋至二號橋墩間的橋面，因洪水巨大衝擊沖毀，但其他橋體基本完好。工作人員透露，昨晚水淹到胸部，為保人員安全，已勸離周圍居民與圍觀者，只有幹部駐守。婺源縣委宣傳部相關人士則說，等水退後將啟動修繕申報，並依程序上報文物保護部門。

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