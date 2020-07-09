中國武術從此無「大師」！中國武協令禁自創門派、封「大師」

中國「武術大師」馬保國（左圖左）5月中參加擂台賽，在30秒內被擊倒3次。（圖取自微博）

2020-07-09 13:22:13

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「打遍歐洲無敵手」的中國「混元形意太極」掌門人馬保國，5月中曾上擂台與業餘選手王慶民對打，不料30秒內被對手3度擊倒，倒地不起昏迷送醫，成為各國媒體笑柄。據傳當時中國體育總局武術中心備感壓力，要求各界嚴審相關賽事，昨日中國武術協會在官網發布倡議書，要求武術人不得隨意自創拳種和門派，及自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號。

中國武術協會昨日在官網發布《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》，要求習武之人「提升武德修養，遵守職業道德」，不得隨意自創拳種和門派，強調武術人要根據《中國武術段位制》來評價武術水平，不得自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號。也表示，支持習武者參加武術競技比賽和交流，但不得參加「不分項目、性別、年齡、體重級別」等不規範賽事，最後嚴禁習武者以「拜師收徒」、「賀壽慶典」等名義炒作、斂財。

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對此，中國網友笑回，「從此以後無大師了」、「馬大師要改叫馬大帥了」、「不能跟其他拳種對打？武術的遮羞布呀」。中國近來武術賽事醜態百出，加上眾多「武林高手」裝神弄鬼欺騙各界，中國體育總局武術中心在輿論壓力下祭出《中國武術協會關於進一步規範武術搏擊類賽事辦賽和參賽相關事宜》文件，禁止故弄玄虛、惡意炒作武術搏擊類賽事活動。

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