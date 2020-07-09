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    賭王何鴻燊明出殯 「明年才下葬」原因曝光！

    何鴻燊的遺體將待明年擇吉日下葬。（擷取自騰訊網）

    何鴻燊的遺體將待明年擇吉日下葬。（擷取自騰訊網）

    2020-07-09 12:57:45

    〔即時新聞／綜合報導〕「澳門賭王」何鴻燊5月26日病逝，享耆壽98歲，何家昨（8日）起一連3天包下整幢香港殯儀館舉行喪禮。消息指出，由於今年沒有適合下葬的日子，何鴻燊的遺體將待明年擇吉日安葬，而價值高達800萬港元（約新台幣3038萬元）的棺木，也讓網友大呼「貧窮限制了我的想像」。

    綜合媒體報導，何鴻燊家族昨起一連3天包下整幢香港殯儀館舉行喪禮，昨日是親屬致祭，今日安排團體公祭，明日大殮出殯。據了解，何家御用風水師蔡伯勵等人指今年沒有吉日下葬，因此何鴻燊的遺體在大殮後將暫放於香港殯儀館，進行防腐程序，隨後移往東華義莊，待明年擇吉日下葬。

    報導引述香港殯儀業界人士表示，喪禮通常為期1至2日，3日並不常見。業界人士指出，香港殯儀館設有多個靈堂，估計包下整幢香港殯儀館需7位數費用。此外，何家也為何鴻燊挑選一款價值800萬港元的楠木製中式棺木，整個喪禮花費保守估計逾5000萬港元（約新台幣1億8900萬元）。

    何鴻燊喪禮的高規格與高昂費用引發網友熱議，紛紛表示「下葬的日子都是以年來挑的，好厲害」、「這一下葬下去，後代又要昌盛很久」、「貧窮限制了我的想像」，更有網友感嘆，就算一輩子不吃不喝把錢存下來，可能也買不起何鴻燊的一口棺材。

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