美墨總統白宮會談 川普讚兩國「從未如此緊密」

美國總統川普（右）與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（左）8日在白宮舉行會談，慶祝《美墨加貿易協定》生效，雙方氣氛溫和。（美聯社）

2020-07-09 11:55:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）8日在白宮舉行會談，儘管川普過去曾侮辱墨西哥人，並在兩國邊境建立高牆，但此次會談的氣氛溫和，雙方都展現出友好態度。

綜合外媒報導，美墨總統在白宮橢圓形辦公室會面，並在玫瑰園簽署共同聲明。川普稱讚兩國關係「從未如此緊密」，並稱在談判上，羅培茲歐布拉多是個「強悍的代表」。

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而左派的羅培茲歐布拉多同樣也抱持著友善態度，向川普表示：「你不曾如殖民地般地對待我們。相反地，你尊重我們為獨立國家。我要向美國人民表達，他們的總統對我們很友好和尊重。」

考量到美國和墨西哥武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未消退，包含羅培茲歐布拉多在內的墨西哥代表團在與川普會面之前，就已接受了病毒檢測，且雙方見面時沒有握手。

此次會面最主要是慶祝《美墨加貿易協定》（USMCA）在1日生效，取代舊的《北美自由貿易協議》（NAFTA），為川普上任後的一大政績，他宣稱這可增加美國人的工作機會。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）婉拒了這次邀請，但川普表示，「在適當的時間，我們將與加拿大有另一天的會面。」

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