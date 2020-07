影片曝光！英起重機坍塌 民房遭「劈成兩半」釀1死4傷

2020-07-09 11:34:05

〔即時新聞/綜合報導〕英國倫敦當地時間8日下午發生一起嚴重事故,一架大型起重機從工地屋頂約6層樓高度坍塌墜落,不偏不倚砸毀一旁的民宅,目前已知造成1人死亡、4人受傷。

綜合外媒報導,英國時間8日下午2時30分許,東倫敦一處工地屋頂的起重機突然坍塌,其中段結構先是擊中工寮,頂部接著重重撞進一旁的民房,砸穿屋頂、直入地板,場面十分駭人。

報導指出,事故發生後消防人員及搜救隊立即趕往現場,在斷垣殘壁中尋找生還的受難者,目前已知有1名女性不幸身亡、2人頭部受傷被送往醫院急救,另有2人傷勢較輕,在現場接受治療,據了解,稍早仍有一名80歲女性遭困,目前尚無後續更新內容。

倫敦市長薩迪克(Sadiq Khan)同日發布推文對死者及遺屬表達哀悼之意,稱此事件是一場悲劇,有關單位則表示已展開徹底調查釐清責任,承諾將在未來數週內公布初步調查報告。

Crane behind my building just collapsed in Bow, London. At least one man crushed, crane went through 2 house. pic.twitter.com/pOBF4LcZmc