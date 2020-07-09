影片曝光！英起重機坍塌 民房遭「劈成兩半」釀1死4傷
〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦當地時間8日下午發生一起嚴重事故，一架大型起重機從工地屋頂約6層樓高度坍塌墜落，不偏不倚砸毀一旁的民宅，目前已知造成1人死亡、4人受傷。
綜合外媒報導，英國時間8日下午2時30分許，東倫敦一處工地屋頂的起重機突然坍塌，其中段結構先是擊中工寮，頂部接著重重撞進一旁的民房，砸穿屋頂、直入地板，場面十分駭人。
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報導指出，事故發生後消防人員及搜救隊立即趕往現場，在斷垣殘壁中尋找生還的受難者，目前已知有1名女性不幸身亡、2人頭部受傷被送往醫院急救，另有2人傷勢較輕，在現場接受治療，據了解，稍早仍有一名80歲女性遭困，目前尚無後續更新內容。
倫敦市長薩迪克（Sadiq Khan）同日發布推文對死者及遺屬表達哀悼之意，稱此事件是一場悲劇，有關單位則表示已展開徹底調查釐清責任，承諾將在未來數週內公布初步調查報告。
現場救援畫面：
Crane behind my building just collapsed in Bow, London. At least one man crushed, crane went through 2 house. pic.twitter.com/pOBF4LcZmc— Bridget Teirney （@bteirney） July 8, 2020