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    傻眼！河南高考生疑「考不好」崩潰 抓狂撕毀其他考生的答案卷

    中國網友在「知乎」上爆料。（翻攝自微博）

    中國網友在「知乎」上爆料。（翻攝自微博）

    2020-07-09 11:43:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國升學考試「高考」7日開始，逾千萬考生赴考。但高考第2日，有網友爆料在河南省平頂山市的考場內，有考生疑似因「考不好」情緒崩潰，在考試時間中突然起身，撕毀同考場內其他2名考生的答案卷。有關單位表示，當下已為被撕毀答案卷的考生申請延長作答時間，而失控考生的全科成績會被取消。中國網友也傻眼，引發熱議。

    綜合中媒報導，8日上午於中國河南省平頂山市第一中學考場，有一名女學生在理科綜合考試結束前10幾分鐘突然站起身，轉身抽出後方考生的答案卷「撕毀」。當下監考老師也傻眼，連忙衝上前制止，但女學生速度更快，轉眼又撕了另一名考生的答案卷。

    下午5時左右，河南省招生辦公室普招處高考考務管理部門回應，此事「已按程序上報處理」，事發當下已允許被撕答案卷的2名考生延時作答，而依據《國家教育考試違規處理辦法》規定，女學生的全科成績會被取消。

    而女學生的同學表示，她是因為覺得「自己考不好」，才會失控撕毀其他人的考卷。對此，中國網友表示，「不撕自己的考卷，撕別人的，真夠缺德」、「我看她精神沒徹底失常，自己的沒撕」、「這種人如果上大學，不知道會對同寢的室友做出什麼事」、「應該限制3年內不能參加高考，等她學會控制自己再說」、「求另外兩人的心理陰影面積」。

    中國網友上網爆料。（翻攝自微博）

    中國網友上網爆料。（翻攝自微博）

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