停止「隔離區計畫」 彭博：Google放棄開發中國雲端服務

Google位於中國北京的分公司。（法新社資料照）

2020-07-09 10:37:12

〔即時新聞／綜合報導〕《彭博》報導，Google公司已放棄中國和其他政治敏感國家提供新雲端服務的計畫，部分原因是擔心地緣政治緊張局勢和疫情大流行。Google發言人回應說，該項目關閉並不是因為這2個原因，而是Google並未考慮在中國提供雲端服務。

《彭博》報導引述2名Google員工指出，Google公司5月已經關閉名為「隔離區」（Isolated Region）的雲端計畫，這項意在解決部分國家想要控制國內數據的需求。其中1名Google員工說，該行動被認為是「巨大的戰略轉變」，有數百名員工分散在世界各地參與「隔離區」計畫。

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這2名員工表示，Google決定放棄「隔離區」計畫是因為地緣政治緊張局勢，以及全球疫情衝擊。他們透露，由於美中之間日益緊張的關係，Google決定在去年1月暫停在中國的「隔離區」計畫，改為優先考慮歐洲、中東和非洲的潛在客戶，但在今年5月決定放棄這項計畫。

報導提到，「隔離區」計畫將使Google能夠建立由第三方控制的雲端服務，例如本地公司或政府機構，這將Google一套全新的雲端服務，有別於現有的雲端服務。

對此，Google發言人回應說，「隔離區」計畫並不是因為地緣政治緊張局勢或全球疫情關係而暫停，而是在努力尋求其他方法可提供更好的結果，並未在中國提供雲端服務的計畫，但她拒絕詳細說明是哪些方法。

Google發言人強調，「我們有一種全面的方法來滿足這些要求，包括數據治理、操作實務及軟體存活力。『隔離區』計畫只是我們為滿足這些要求而進行的探索途徑之一。」

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