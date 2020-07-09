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    WTO改選秘書長8國提名 候選人爭取台灣支持

    世界貿易組織（WTO）秘書長改選今天提名截止，墨西哥、奈及利亞、埃及、摩爾多瓦、韓國、肯亞、沙烏地阿拉伯及英國共8國提名。已有候選人陣營與台灣聯繫，盼獲支持。（路透）

    世界貿易組織（WTO）秘書長改選今天提名截止，墨西哥、奈及利亞、埃及、摩爾多瓦、韓國、肯亞、沙烏地阿拉伯及英國共8國提名。已有候選人陣營與台灣聯繫，盼獲支持。（路透）

    2020-07-09 09:13:43

    〔中央社〕世界貿易組織（WTO）秘書長改選今天提名截止，墨西哥、奈及利亞、埃及、摩爾多瓦、韓國、肯亞、沙烏地阿拉伯及英國共8國提名。已有候選人陣營與台灣聯繫，盼獲支持。

    WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）於5月宣布，基於個人因素提早在今年8月底離任，比規定任期提前一年去職。

    下一任秘書長提名期間為6月8日至7月8日。世貿組織今晚在官網公布共8國提名人選。

    較早公布的人選包括墨西哥外交部北美事務次長庫里（Jesus Seade Kuri）、奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、埃及前WTO服務貿易處長馬杜赫（Abdel-Hamid Mamdouh）、摩爾多瓦（Moldova）前外交部長烏里亞諾夫斯契（Tudor Ulianovschi），以及韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-hee）。

    在今天提名截止日則有3國推出候選人，分別為肯亞前外長、現體育遺產和文化部長阿米娜．穆罕默德（Amina C. Mohamed）、沙烏地阿拉伯前經濟部長圖瓦伊里（Mohammad Maziad Al-Tuwaijri）及英國前國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）。

    候選人多有經濟、貿易及外交部長等資深官員經歷，這次較受矚目的是奈及利亞、韓國及肯亞3人為女性候選人。

    WTO表示，將向會員國發布所有候選人名單，在7月15日起舉行的總理事會特別會議上，候選人將能表達理念並接受提問。

    根據了解，已有候選人陣營與台灣方面聯繫，盼獲支持。

    各國候選人即將展開宣傳期與諮商期，最後WTO以「共識決」決定新任秘書長。但因疫情，能否在2個月內選出新任秘書長尚有疑問。外界預測諮商期不排除會延長，屆時先由副秘書長代理。

    WTO成立於1995年，擁有164個會員，是目前全球覆蓋範圍最大的貿易組織，也是台灣少數以正式會員身分參與的國際組織。

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