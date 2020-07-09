美退出關鍵是台灣？ WHO特使：忽視台警告信說法錯誤

世界衛生組織（WHO）特使、英國倫敦帝國學院全球公衛教授納巴羅（David Nabarro）。（美聯社資料照）

2020-07-09 07:51:26

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府7日正式通知美國國會與聯合國，表明美國將於1年後正式退出聯合國專門機構之一的世界衛生組織（WHO）。對此，WHO特使、英國倫敦帝國學院全球公衛教授納巴羅（David Nabarro）表示，川普決定退出WHO的決定令人難過，並稱WHO忽視年初台灣警告信的說法是錯誤的。

綜合媒體報導，納巴羅8日接受《英國廣播公司》（BBC）第4電台節目「今日」（Today）專訪，談到美國正式退出WHO，他警告說，在未來6個月，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情將變得「更加惡化」，如果沒有美國支持，全球對抗病毒的努力將受到衝擊。

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納巴羅指出，「我們仍然有很多關於這種病毒，以及如何處理這種病毒的訊息，WHO預算規模最大、最重要的國家決定退出，這似乎真的很不幸。我也為美國人民感到非常難過，我相信他們普遍希望參與全球決策，並對為什麼會發生這種事感到困惑。」

當被問及中國與台灣為了台灣加入WHO而緊張關係，是否可能促使川普做出退出WHO的決定時，納巴羅說，「關於台灣或其他人是否能成為WHO成員的決定，與WHO及其員工無關，一切只跟WHO管理者有關，他們是世界各國。他們每年決定台灣或其他成員是否加入，每個人都知道這一點。」

納巴羅強調，WHO忽視台灣在年初的警告信是錯誤的說法，「WHO與台灣人民和台灣機構的溝通絲毫不受影響，雙方會進行定期通訊聯絡。當問題發生時，WHO的人不會只坐在那且獨厚任何國家，他們會盡全力解決問題。」

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