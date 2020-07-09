為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美退出關鍵是台灣？ WHO特使：忽視台警告信說法錯誤

    世界衛生組織（WHO）特使、英國倫敦帝國學院全球公衛教授納巴羅（David Nabarro）。（美聯社資料照）

    世界衛生組織（WHO）特使、英國倫敦帝國學院全球公衛教授納巴羅（David Nabarro）。（美聯社資料照）

    2020-07-09 07:51:26

    〔即時新聞／綜合報導〕川普政府7日正式通知美國國會與聯合國，表明美國將於1年後正式退出聯合國專門機構之一的世界衛生組織（WHO）。對此，WHO特使、英國倫敦帝國學院全球公衛教授納巴羅（David Nabarro）表示，川普決定退出WHO的決定令人難過，並稱WHO忽視年初台灣警告信的說法是錯誤的。

    綜合媒體報導，納巴羅8日接受《英國廣播公司》（BBC）第4電台節目「今日」（Today）專訪，談到美國正式退出WHO，他警告說，在未來6個月，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情將變得「更加惡化」，如果沒有美國支持，全球對抗病毒的努力將受到衝擊。

    納巴羅指出，「我們仍然有很多關於這種病毒，以及如何處理這種病毒的訊息，WHO預算規模最大、最重要的國家決定退出，這似乎真的很不幸。我也為美國人民感到非常難過，我相信他們普遍希望參與全球決策，並對為什麼會發生這種事感到困惑。」

    當被問及中國與台灣為了台灣加入WHO而緊張關係，是否可能促使川普做出退出WHO的決定時，納巴羅說，「關於台灣或其他人是否能成為WHO成員的決定，與WHO及其員工無關，一切只跟WHO管理者有關，他們是世界各國。他們每年決定台灣或其他成員是否加入，每個人都知道這一點。」

    納巴羅強調，WHO忽視台灣在年初的警告信是錯誤的說法，「WHO與台灣人民和台灣機構的溝通絲毫不受影響，雙方會進行定期通訊聯絡。當問題發生時，WHO的人不會只坐在那且獨厚任何國家，他們會盡全力解決問題。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國告知聯合國退出WHO 明年7月6日生效
    2020-07-08 04:35

    美國告知聯合國退出WHO 明年7月6日生效
    大讚台灣防疫出色！ 龐皮歐：參與世衛能發揮重要作用
    2020-06-20 11:34

    大讚台灣防疫出色！ 龐皮歐：參與世衛能發揮重要作用
    大樂透加碼最終期25組百萬全送出

    大樂透加碼最終期25組百萬全送出
    稱與WHO資金無關！ 譚德塞：希望與美國繼續合作
    2020-06-11 09:18

    稱與WHO資金無關！ 譚德塞：希望與美國繼續合作
    制裁中國！川普：取消香港特殊待遇 即日起退出WHO
    2020-05-30 06:20

    制裁中國！川普：取消香港特殊待遇 即日起退出WHO
    國際今日熱門
    2020-07-08 11:46

    WHO：有證據顯示新冠病毒可透過空氣傳播

    2020-07-08 08:51

    英脫歐後首波人權制裁名單 沒有中國官員惹議

    2020-07-08 10:19

    中國官員阻礙外國人進西藏 美將祭簽證制裁

    2020-07-08 09:01

    熊本洪災已釀54死 滯留鋒雲雨帶東移至長野、歧阜

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播