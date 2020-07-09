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    武漢肺炎奪全球超過54.5萬人命 逾1190萬例確診

    2020-07-09 05:51:01

    〔中央社〕法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日19時（台灣9日凌晨3時），全球至少54萬5414人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），確診至少1190萬6470例。

    疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少629萬5700人被視為已經康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現症狀或最嚴重的病例。

    全球疫情最嚴重的美國，境內累計13萬1857人病故，累計確診數達302萬2899例，至少93萬6476人康復。

    巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬6741人不治，累計確診166萬8589例。

    其他疫情重災國還包括英國（4萬4517死，28萬6979例確診）、義大利（3萬4914死，24萬2149例確診）、墨西哥（3萬2014死，26萬8008例確診）

    中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3572例確診，已有7萬8548名病患痊癒。

    非洲南部國家賴索托出現首宗染疫死亡案例。

    從區域來看，歐洲累計確診277萬388例，20萬812死；美國和加拿大累計確診312萬9267例，14萬625死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診303萬9720例，13萬2915死。

    亞洲累計確診157萬9739例，4萬27死；中東地區累計確診86萬5653例，1萬8872死；非洲累計確診51萬1260例，1萬2028死；大洋洲累計確診1萬443例，135死。

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