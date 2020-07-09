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    首頁　>　國際

    蓬佩奧批中國侵略印度 籲全球勿容許北京霸凌

    2020-07-09 04:59:01

    〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天譴責中國對印度發動「侵略」，同時表示，中國又對印度盟國不丹挑起新的爭執，展現出北京「霸凌」他國的計畫，全球不應容許這種行為。

    法新社報導，印、中兩國6月15日發生奪命邊界衝突，導致20名印度軍人死亡，緊張局勢陡升。蓬佩奧（Mike Pompeo）上述說法是他在衝突發生後，對此議題所作的最全面評論。

    蓬佩奧在記者會上表示：「中方採取極其侵略性的行動，印度人盡其所能回應。」蓬佩奧還說，他曾多次與印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）討論印中的緊繃局勢。

    中國和印度起衝突後，又把矛頭指向外交政策深受印度政府影響的不丹。

    對於不丹就一處野生動物保護區申請國際補助，中國提出異議，主張這塊保護區歸屬中國或不丹仍有爭議。

    蓬佩奧把中國對不丹作的聲明，與北京和越南、日本的島嶼主權爭議作連結。他說，中國沒有很多鄰邦可滿意表示彼此都清楚主權界線，而且中國共產黨會尊重其主權。

    蓬佩奧表示：「北京有一種挑動領土爭執的模式，全球不應允許這類霸凌行徑發生。」

    蓬佩奧雖以對中國持鷹派看法聞名，但之前他對印、中衝突罕見克制不公開評論，僅透過推特對印度損失人命表達哀悼。

    專家表示，儘管印度與美國關係升溫，在主權議題上，印度仍不希望被視為美國的跟班。

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