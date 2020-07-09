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    軍情動態》南海風雲起！日本2練習艦與美軍聯合操演

    日本海上自衛隊兩艘練習艦日前在南海與美軍艦聯合操演，圖為日方官兵向遠方的美國雷根號航艦揮帽致意。（圖擷取自日本海上自衛隊官網）

    日本海上自衛隊兩艘練習艦日前在南海與美軍艦聯合操演，圖為日方官兵向遠方的美國雷根號航艦揮帽致意。（圖擷取自日本海上自衛隊官網）

    2020-07-09 01:26:34

    〔即時新聞／綜合報導〕7月南海的軍事動態幾乎沒有一天靜下來。繼中國宣布在西沙軍演後，美國近日出動雙航艦進入南海進行海空聯合操演，還一度與中方軍艦遙遙相望；氣氛劍拔弩張之際，日本8日也公布，海上自衛隊兩艘練習艦在南海與美雷根號航空母艦聯合演訓。

    中國1日至5日在西沙群島海域舉行演習，引發越南和菲律賓強烈不滿，在東南亞國協（ASEAN）峰會上暗批中方違反國際法。美國防部也發表聲明，認為在中國南海爭議地帶演習，「只會讓減緩緊張情勢和維持區域穩定的努力功虧一簣」。

    隨後，美國海軍尼米茲級航空母艦尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）和雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）由巴士海峽駛入南海，全天候執行聯合演習，且每天出動數百架次軍機起降，不停運轉；自美國本土不遠千里飛來的B-52轟炸機與航艦上的F-18超級大黃蜂戰機編隊共飛，連日操演公開大批照片彰顯美軍介入南海的決心。

    根據日本海上自衛隊8日公告，海自的「鹿島」（かしま）與「島雪」（しまゆき）兩艘訓練艦7日在南海與美軍協同訓練，以提升戰績，並且強化美日雙方的聯繫，美方參與聯合操演的日雷根號航艦與伯克級驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89），操演項目包括戰術運動及通信。

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