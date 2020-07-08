「妳的胸部真大！」姪女出書爆曾遭川普言語冒犯

美國總統川普的姪女瑪莉．川普於新書爆料，川普曾用冒犯的詞彙稱讚她的胸部。（路透檔案照）

2020-07-09 00:18:21

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統川普的姪女瑪莉．川普（Mary Trump），14日將發行新書「太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險人物」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯），爆料川普曾用冒犯的詞彙稱讚她的胸部，並且隨意汙衊她吸毒。

根據英國《衛報》透露的新書內容，瑪莉爆料自己29歲時，川普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）看見她穿泳衣的模樣時，說「天啊，瑪莉，你的胸部真大（stacked）」，而川普當時的妻子梅普絲（Marla Maples）在一旁故作驚懼，輕拍川普的手臂。瑪莉表示，當時的她已經不太容易感到尷尬了，但她的臉還是變紅，並且感到不安、侷促，趕忙用浴巾蓋住自己的肩膀。

請繼續往下閱讀...

書中也指出，在1998年的父親節，川普告訴當時還只是女友的梅蘭妮亞，他是如何聘僱瑪莉幫忙撰寫著作《川普：捲土重來的藝術》（Trump: The Art of the Comeback）時，當著瑪莉的面，汙衊她輟學且吸毒，儘管瑪莉已經否認她有吸毒，但由於川普太喜歡東山再起的故事，她認為川普可能仍然堅信他自己胡謅的版本。

除了自己與川普的互動，瑪莉也在書中爆料，川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的公公查爾斯．庫許納（Charles Kushner）認為，伊凡卡配不上自己的兒子，除非伊凡卡改信猶太教。但瑪莉認為，查爾斯曾經召妓構陷自己的妹夫，並將妹夫外遇的過程錄下來寄給妹妹，不應該懷有這麼高的優越感。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法