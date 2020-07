「妳的胸部真大！」姪女出書爆曾遭川普言語冒犯

美國總統川普的姪女瑪莉.川普於新書爆料,川普曾用冒犯的詞彙稱讚她的胸部。(路透檔案照)

〔編譯黃靖媗/綜合報導〕美國總統川普的姪女瑪莉.川普(Mary Trump),14日將發行新書「太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險人物」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯),爆料川普曾用冒犯的詞彙稱讚她的胸部,並且隨意汙衊她吸毒。

根據英國《衛報》透露的新書內容,瑪莉爆料自己29歲時,川普在佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)看見她穿泳衣的模樣時,說「天啊,瑪莉,你的胸部真大(stacked)」,而川普當時的妻子梅普絲(Marla Maples)在一旁故作驚懼,輕拍川普的手臂。瑪莉表示,當時的她已經不太容易感到尷尬了,但她的臉還是變紅,並且感到不安、侷促,趕忙用浴巾蓋住自己的肩膀。

書中也指出,在1998年的父親節,川普告訴當時還只是女友的梅蘭妮亞,他是如何聘僱瑪莉幫忙撰寫著作《川普:捲土重來的藝術》(Trump: The Art of the Comeback)時,當著瑪莉的面,汙衊她輟學且吸毒,儘管瑪莉已經否認她有吸毒,但由於川普太喜歡東山再起的故事,她認為川普可能仍然堅信他自己胡謅的版本。

除了自己與川普的互動,瑪莉也在書中爆料,川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)的公公查爾斯.庫許納(Charles Kushner)認為,伊凡卡配不上自己的兒子,除非伊凡卡改信猶太教。但瑪莉認為,查爾斯曾經召妓構陷自己的妹夫,並將妹夫外遇的過程錄下來寄給妹妹,不應該懷有這麼高的優越感。

