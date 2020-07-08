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    九州豪雨59死5心肺停止17人失蹤 暴雨擴及日本中部

    九州近期發生破紀錄的豪雨，造成以熊本縣為主的地區發生嚴重水災，截至日本時間今日（7月8日）晚間8點07分，已有59人死亡、5人心肺停止、17人失蹤。（法新社）

    九州近期發生破紀錄的豪雨，造成以熊本縣為主的地區發生嚴重水災，截至日本時間今日（7月8日）晚間8點07分，已有59人死亡、5人心肺停止、17人失蹤。（法新社）

    2020-07-08 21:01:47

    〔即時新聞／綜合報導〕九州近期發生破紀錄的豪雨，造成以熊本縣為主的地區發生嚴重水災，截至日本時間今日（7月8日）晚間8點07分，已有59人死亡、5人心肺停止、17人失蹤；目前受滯留鋒影響，暴雨範圍已逐漸擴及日本中部的長野縣和岐阜縣，日本氣象廳也在今天（8日）早上針對兩縣發布「大雨特別警報」，提醒有高機率出現土石流與河水氾濫。

    綜合外媒報導，九州地區在本次災害造成傷亡中，熊本縣55人死亡、5人心肺停止、10人失蹤，福岡縣2人死亡，大分縣1人死亡、6人失蹤，鹿兒島縣1人失蹤，另外静岡縣也有1人死亡。

    目前警消、自衛隊等搜救隊伍仍在進行搜救工作與確認各地的受災狀況，也陸續將受困的民眾救出並送至避難場所安置；日本首相安倍晉三今天（8日）也在熊本縣非常災害對策本部表示，已加派搜救人員與物資進駐災區，盡全力援助被災害阻斷道路而陷入孤立的村莊，並加速搶通道路。

    日本氣象廳表示，目前滯留鋒所帶來的豪大暴雨已從九州地區擴散至東海地區，氣象廳也在今天（8日）早上對長野縣和岐阜縣發布「大雨特別警報」；另外滯留鋒也往日本東北地區延伸，預估鋒面會壟罩全日本至7月10日左右。

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