「救命繩」先綁愛妻 熊本老翁遭洪水沖走身亡

日本九州熊本近日遭罕見暴雨襲擊。（美聯社）

2020-07-08 21:02:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州近日遭罕見暴雨襲擊，截至目前已逾59人死亡、17人失蹤。一名居住在人吉市的81歲老翁井上三郎與妻子節子在離家避難時，遭暴漲河川影響而動彈不得，鄰居看到後，立刻拋下繩索相救，井上先生將繩子親自綁在節子手上後，不幸被洪水沖走而死。節子昨（7）日將丈夫的骨灰存放入寺廟，回想起當時一幕仍悲痛萬分。

綜合日媒報導，井上先生和節子平時被鄰居視為模範夫妻，2人總是形影不離。鄰居也指出，井上先生個性敦厚善良，受當地人愛戴；每天都可看到他和妻子在公園散步，夫妻倆感情相當好。

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本月4日上午9時，夫妻準備離家避難，卻錯估球磨川暴漲情勢，卡在河水中動彈不得。鄰居魚住光二受訪時表示，當時他看到井上夫妻帶著行李從家中跑出來，他朝2人大喊「待在家裡！」但兩人沒有聽到，隨後節子先被大水沖到20公尺遠的地方，井上先生則是趕過去拉住妻子，並抓住附近的籬笆支撐。

看到這一幕的魚住光二立刻從家中急忙取出了塑膠繩，將它纏繞在鐵欄杆上後拋給夫妻二人，井上先生先用繩子纏住了節子，讓鄰居將她拉回安全的地方；隨後魚住光二再將繩子拋給井上先生，但井上卻無法成功將繩索纏繞在自己身上，不久後，就沉入泥濘河水中。當時節子不斷哭著對他大喊「救救我丈夫！」但魚住光二只能忍痛地拉著她跑到自家二樓躲避。

事後，節子表示，過去她和丈夫一定都是夫妻兩人一起出門，她的生活非常依賴丈夫，「現在只剩我一人，不知道要怎麼活下去」。節子也提到，她已將丈夫的骨灰放入寺廟，並和他告別，不過她還是忍不住說了「不要走」。想到丈夫力氣用盡被水沖走的那一幕，她仍然感到悲痛萬分。

日媒報導此事後，讓不少日本網友為之鼻酸，紛紛在推特表示「看了胸口好痛」、「好難過」、「為你們祈禱」、「為他們祈福，合掌」、「希望太太不要悲傷過度」。

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