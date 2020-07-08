武漢肺炎》香港今再增24確診 「院舍爆發」再添8人

香港今天再新增24例確診，其中有19例為本土個案，不少都與慈雲山「港泰護老中心」、佐敦「新發茶餐廳」、坪石邨「彬記粥麵店」有關。（圖擷取自Google Map）

2020-07-08 21:32:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港近期再爆發一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，繼昨天新增14例，今天再新增24例確診，其中有19例為本土個案，另5例感染源頭不明。至於昨天首爆養老院確診病例，香港當局也將其界定為「院舍爆發」，爆發點「港泰護老中心」今天再增8例，分別為4名院友及4名員工。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心今天公布新增本土病例19例中，慈雲山「港泰護老中心」就新增8例，分別為年齡介於67至79歲的4名院友，以及年齡介於48至53歲4名員工；佐敦「新發茶餐廳」繼有一名服務生確診後，今天再增加3名曾到店光顧的顧客感染，目前該茶餐廳已暫停營業；而早前有顧客光顧坪石邨的「彬記粥麵店」確診後，該個案的41歲妻子也在今天確診，衛生防護中心認為屬於家居感染，還有一名71歲的確診病例也曾到彬記光顧，但忘記確切日期為何。

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香港衛生防護中心主任張竹君指出，本土病例中有5例感染源頭不明，尚在了解中。另外有5例境外輸入個案，2例從印度回港，2例為菲律賓船員，加上一名從哈薩克回港的31歲女性，期3個月大的嬰兒也初步確診。

據香港衛生防護中心最新資料，截至今晚8點30分，香港累積確診數為1324例。

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