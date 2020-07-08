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    J.K.羅琳等150學者作家連署公開信 譴責「限制辯論」

    羅琳與150名學者、作家及社運人士連署公開信，譴責「限制辯論」。（路透）

    羅琳與150名學者、作家及社運人士連署公開信，譴責「限制辯論」。（路透）

    2020-07-08 23:18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）等150名作家、學者和社運人士，針對近日來的席捲全球的種族正義運動共同連署了一封譴責「限制辯論」的公開信。

    《BBC》報導，連署者對於最近種族正義上的覺醒表示讚賞，但認為這樣的氛圍激化了群眾抑制公開辯論的趨勢，公開信中譴責社會流行公開侮辱及駁斥的風氣以及群眾盲目追求道德一致性的現象。連署者來自世界各地，多為學者、作家及社運人士，這封信和連署者姓名皆在7日公開於《哈潑雜誌》（Harper's Magazine）

    信中描寫的是在近幾個月來，許多人在網路上因為發表了令某些人感到反感的言論而遭到公開羞辱，包括在種族、性別和性向議題上的討論。信中稱：「有些編輯因發表有爭議的文章而被解僱」、「記者被禁止發表某些主題的文章」、「教授因在課堂上引用文學作品而受到調查」等現象，指當作家、藝術家和新聞記者若發表偏離大眾共識的作品，生計就將受到威脅。信中呼籲：「我們需要保留意見良性分歧的可能性，而不會為人們帶來專業上的嚴重後果。」

    信件公開後網路上的反應熱烈，英國政論季刊《查禁目錄》 （Index on Censorship）表示這是「公開辯論議題上的重要信函」。愛爾蘭小說家約翰·博恩（John Boyne）也在推文中表示支持，寫道：「為防止道德上的失誤而追捕人們，與言論自由的相反」。

    但亦有數名連署者在信件公開後遭到輿論攻擊，美國跨性別社運家詹妮弗·芬尼·博伊蘭（Jennifer Finney Boylan）在這封信發表後的幾個小時內道歉，並在推特上寫道：「我不知道還有誰在那封信上簽名。」，輿論攻擊對象也包括作家JK羅琳，先前已因對跨性別人士的評論而遭到嚴厲批評。

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