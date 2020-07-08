布吉納法索公墓驚現180具遭爆頭遺體 人權觀察疑政府法外處決

布吉納法索自2015年以來就陷於伊斯蘭聖戰份子的動亂之中，當局也投入安全部隊戒備維和，但時不時卻傳出政府安全部隊作出侵犯人權的惡行，當民眾不只要擔心聖戰組織攻擊，也要小心政府軍。（法新社）

2020-07-08 20:22:31

〔即時新聞／綜合報導〕位於西非的我國前友邦布吉納法索（Burkina Faso）今天被爆有至少180名男性遭處決式的爆頭身亡。對此，人權觀察組織（Human Rights Watch）認為，這些人可能是遭政府法外處決，但布吉納法索國防部長謝裏夫（Moumina Cheriff Sy）卻指控說可能是伊斯蘭聖戰組織所為。

綜合外媒報導，人權觀察組織今天（8日）發布一份報告指出，近期在布吉納法索北部城鎮吉博（Djibo）的多個公墓發現有至少180具男性遺體，有些屍體還被棄置在道路上、田野、空地等等地點。這些死者的共通點是都被蒙住眼睛、雙手綑綁並槍殺爆頭身亡，推測死亡時間是在去年11月至今年6月之間。

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人權觀察組織透過死者的衣著及身體特徵推斷，大多數死者為富拉尼人或佩爾族人。而人權觀察組織負責人科琳（Corinne Dufka）呼籲布吉納法索當局應當正視這件事，展開調查這起殺戮行動，同時她也表示，目前所獲得的信息通通都指向政府的安全部隊，認為是政府出於某種理由對這些人進行處決，但因為沒有目擊者，無法證實這項指控，因此科琳強調進行公正調查、正確蒐證非常重要，希望能夠讓這些死者的家人親友知道發生了什麼事。

面對這項指控，布吉納法索國防部長謝裏夫表示，這起殺戮行動可能是伊斯蘭聖戰組織所為，認為是恐怖份子穿著偷來的軍裝和配備執行這項殘忍處決，「加上一般人很難區分武裝恐怖組織和安全部隊」。

布吉納法索位處西非內陸，是低度開發國家，自2015年以來就陷於伊斯蘭聖戰份子的動亂之中，當局也投入安全部隊戒備維和，但時不時卻傳出政府安全部隊作出侵犯人權的惡行，民眾不只要擔心聖戰組織攻擊，也要小心被政府軍殺害。

布吉納法索北部城鎮吉博（Djibo）多個公墓近期發現有至少180具遭處決式爆頭的男性遺體，人權觀察組織認為是政府安全部隊所為。（圖擷取自Google Map）

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