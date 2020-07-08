港版國安法威逼 前中國外交官：港人出走是想投奔自由

香港實施國安法後，預料多個國家將提供港人庇護。圖為香港鎮暴警察壓制示威者。（法新社資料照）

2020-07-08 18:17:22

〔中央社〕香港實施國安法後，預料多個國家將提供港人庇護。前中國外交官指出，港人是不滿中國干預才出走投奔自由；雖然中國可能會重複六四事件後的海外滲透伎倆，但效果將大不如前。

前中國駐雪梨總領事館政治領事陳用林昨天接受中央社記者訪問時表示，隨著中國在香港強行實施國安法，預料英國、台灣和澳洲等民主國家將會對大批香港人提供庇護。現在的情況和1989年天安門大屠殺後，澳洲政府向4萬5000名中國留學生及其家屬提供庇護的情況有相似處。

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陳用林指在天安門大屠殺後不久，中國政府本來反對澳洲政府收容滯留在澳洲的中國留學生，但隨後當時中國駐雪梨總領事段津向中國政府提出建議，認為那批留學生日後將會成為中國滲透海外的「寶貴資源」。

陳用林說，段津的建議獲得當時中國駐澳洲大使華君鐸的認同，也得到中國中央政府的採納，因此後來中國政府反而是樂見、支持，甚至鼓勵那些留學生留在澳洲。

陳用林提到，當時中國外交部的報告中，就指「這部分人將來會成為祖國的最寶貴資源之一」，因為這些留學生在中國還有親人和朋友，相信他們終究是無法擺脫與中國的聯繫；而且，單單他們在澳洲賺錢匯回中國，也算是替中國引入外資。

陳用林指出，當時那批留學生加上他們的親屬，從近親到遠親陸續在澳洲取得身分，估計澳洲的華人人口在短時間內至少增加十多萬。

隨後中國政府得以在澳洲扶植眾多親中華人社團和華文媒體，配合中國的民間外交、統戰，情報和大外宣的推展。陳用林說，中國外交部也藉此建立「以華人為基礎，輻射（澳洲）主流社會」的政治網絡。

陳用林解釋，因此，在澳洲華人社區當中，不少人批評那些藉著天安門大屠殺的機會而留在澳洲的中國留學生，指他們是「吃人血饅頭」和拿了「血卡」（意即以六四北京學生流血換來的澳洲居留權）。

對比20多年前的情況，陳用林相信，今天中國要是試圖針對出走至海外的香港人重施故技的話，將難以複製當年的效果。

陳用林解釋，同樣手法之所以會產生不同的效果，關鍵在於1989年後澳洲政府庇護的中國留學生和現在即將要出走的香港人，兩者是性質完全不同的群體。前者當中有不少人當初出國的動機就是為了改善生活而移居西方國家，並非為了爭取自由；而後者卻大多數是因為不滿中國干預香港，所以才到海外投奔自由。

陳用林提到，中國駐雪梨總領事館是中國政府認定的「重點調研館」，是中國搜集情資的重要來源。1989年後領事館根據他們調查所獲得的情報發現，六四後不久前往中國駐雪梨總領事館前示威的中國留學生當中，絕大部分並非真正的「反共」人士，不少人公開示威，只是為了累積證據以便取得難民身分，進而爭取留在澳洲。所以，中國政府相信，這些人能被視為可利用的對象。

陳用林相信，大多數因國安法而逃到海外的香港人，比較不可能受到中國政府利用。有很多香港居民當初就是因為受不了共產黨，才會從中國大陸逃離；而他們的後代，又更是習慣了香港既有的自由生活。

陳用林認為，即將因為國安法而離開香港的人，價值觀念與民主國家是「一致的」。這些香港人到了外國之後「被中國共產黨利用的可能性比較低」。因此如果中國政府想要重施六四後針對澳洲中國留學生的故技，效果將會是大不如前。

陳用林提醒，中國共產黨會想要趁著台灣、英國和澳洲等國家向香港人提供庇護的機會，試圖讓共產黨的「自己人」混入民主國家潛伏。

陳用林為前中國外交部官員。據他多次公開表示，由於他的父親在文革期間遇害，讓他在成長後對中國共產黨產生懷疑。1989年天安門事件發生，當時正在北京外交學院就學的他目睹中國政府以武力鎮壓學生示威。

陳用林畢業後於中國外交部北美大洋洲司任職，2001年被派駐雪梨總領事館，2005年獲澳洲政府提供政治庇護，自始於雪梨定居。

前中國駐雪梨總領事館政治領事陳用林（見圖）指出，港人是不滿中國干預才出走投奔自由；雖然中國可能會重複六四事件後的海外滲透伎倆，但效果將大不如前。（中央社資料照）

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