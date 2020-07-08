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    已婚女師愛上13歲少年還生2女 轟動全美師生戀女主角癌逝

    1997年，與一名13歲小六生發生性行為並且懷孕的蕾托妮，因被控兒童性侵罪出庭。（路透）

    1997年，與一名13歲小六生發生性行為並且懷孕的蕾托妮，因被控兒童性侵罪出庭。（路透）

    2020-07-08 18:49:48

    〔即時新聞／綜合報導〕24年前，美國西雅圖一場師生戀轟動全美，當時已婚且育有4名子女的34歲女老師蕾托妮（Mary Kay Letourneau），與一名13歲小六生法洛（Vili Fualaau）發生性行為，並且懷孕，還在出獄後與已經成年的法洛結婚；蕾托妮6日晚間在家中癌逝，享年58歲。

    綜合外媒報導，蕾托妮的前律師蓋爾克（David Gehrke）表示，蕾托妮週一晚間於家中去世，她大部分的家人都陪伴在旁，包括這場轟動全美師生戀的另一位主角，蕾托妮的前學生和前夫法洛，他在蕾托妮生命最後一個月24小時照護她。

    蓋爾克說：「這（蕾托妮病逝）在預料之中的，但無論如何還是令人難過」， 「她是一個好人。」

    1996年，當蕾托妮與法洛發生性行為且懷孕，1997年被美國法院判定兒童性侵罪罪名成立入獄服刑。儘管2人的關係為法不容，蕾托妮不僅在保釋時生下大女兒，又與法洛發生性行為，因此重回監獄服刑直到2004年，期間又生下第2名女兒。

    蕾托妮出獄後，當時法洛已經成年，2人在2005年結婚，但就在結婚12週年紀念日之前，法洛於2017年申請合法分居，2人在2019年離婚，這段師生戀最終以分手收場。

    法洛（見圖）於2017年申請合法分居，2人在2019年離婚，這段師生戀最終以分手收場。（美聯社）

    法洛（見圖）於2017年申請合法分居，2人在2019年離婚，這段師生戀最終以分手收場。（美聯社）

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