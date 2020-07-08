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    屢批中國時政槓當局 許章潤被捕傳週日有望獲釋返家

    北京清華大學教授許章潤。（圖翻攝自北京清華大學新雅書院官網）

    北京清華大學教授許章潤。（圖翻攝自北京清華大學新雅書院官網）

    2020-07-08 13:57:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國法學專家、北京清華大學教授許章潤傳出6日上午，被控曾於四川成都嫖娼，遭警方抓走，不過外界質疑真正原因，可能與他一再批評中國時政惹毛當局有關。港媒報導，許週日有望獲釋返家。

    《香港電台》報導，許章潤的友人表示，許妻接獲警方通知，稱許可於週日回家，為盡量減少麻煩、確保許能順利返家，決定等他獲釋後再公布其他訊息。

    報導指出，許章潤的學生曾幫他送藥，但沒機會見到本人，並稱警方告訴該生可放心，將在24小時內聯繫家屬如何處理。

    報導援引北京律師說法，提及就許章潤若週日真獲釋，當局應是以行政居留7日方式懲罰。

    另外，中國獨立記者高瑜繼昨推文質疑，警方是否有給許章潤家屬拘留通知書，以及證據在哪、是否得讓許與其家人聘請律師後，今再發文批評警方只用電話通知「週日讓他回家」算數與否，還有自稱四川警察致電稱許在成都嫖娼，究竟是真是假，要求許的戶籍所在地北京的警方予以確認或駁斥。

    據悉，許章潤兩年前曾以〈我們當下的恐懼與期待〉一文，指責中國國家主席習近平取消國家主席任期度，隔年被校方停課、停職，並接受調查。今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延期間，他再寫〈憤怒的人民不再恐懼〉，直指這場疫病是「人禍大於天災」，轟習無恥之尤、民心喪盡，隨後被軟禁在家，而此次被抓，恐與其新書《戊戌六章》問世有關。

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