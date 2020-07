姪女出書爆猛料：川普找槍手代考進名校

瑪麗川普出書爆料家族秘辛。(歐新社)

2020-07-08 12:49:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普近來因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情和佛洛伊德之死抗爭聲勢下跌,如今又分別有前國安顧問波頓及姪女瑪麗川普(Mary Trump)出書揭露川普秘辛,瑪麗甚至在書中爆料,川普當年找槍手幫他代考美國學科能力評論測驗SAT以求進入名校。

瑪麗即將於14日出版的《永不滿足:創造世界最危險男人的家庭》(暫譯,Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man),已有多家美國媒體取得手稿,當中最勁爆的情節之一,是川普年輕時為擠進名校賓州大學的窄門,找來槍手代考SAT

瑪麗在書中寫道,「川普擔心,自己的學業成績會讓他與應屬的階級漸行漸遠,阻礙了他為博得認同所付出的努力。」因此,川普找來了一名在槍手界頗有名聲的聰明孩子來幫他代考SAT,還說「從不缺乏資金的唐納,好好犒賞了他的夥伴。」

川普原先就讀的是紐約福坦莫大學,後來轉學至名聞遐邇的賓大華頓商學院,校友包括股神巴菲特、電動車大廠特斯拉與太空公司Space X創辦人馬斯克等。

對此,白宮副新聞秘書馬修斯(Sarah Matthews)駁斥,稱這項指控「荒謬且完全錯誤。」

