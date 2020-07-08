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    姪女出書爆猛料：川普找槍手代考進名校

    瑪麗川普出書爆料家族秘辛。（歐新社）

    瑪麗川普出書爆料家族秘辛。（歐新社）

    2020-07-08 12:49:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近來因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情和佛洛伊德之死抗爭聲勢下跌，如今又分別有前國安顧問波頓及姪女瑪麗川普（Mary Trump）出書揭露川普秘辛，瑪麗甚至在書中爆料，川普當年找槍手幫他代考美國學科能力評論測驗SAT以求進入名校。

    瑪麗即將於14日出版的《永不滿足：創造世界最危險男人的家庭》（暫譯，Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man），已有多家美國媒體取得手稿，當中最勁爆的情節之一，是川普年輕時為擠進名校賓州大學的窄門，找來槍手代考SAT

    瑪麗在書中寫道，「川普擔心，自己的學業成績會讓他與應屬的階級漸行漸遠，阻礙了他為博得認同所付出的努力。」因此，川普找來了一名在槍手界頗有名聲的聰明孩子來幫他代考SAT，還說「從不缺乏資金的唐納，好好犒賞了他的夥伴。」

    川普原先就讀的是紐約福坦莫大學，後來轉學至名聞遐邇的賓大華頓商學院，校友包括股神巴菲特、電動車大廠特斯拉與太空公司Space X創辦人馬斯克等。

    對此，白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）駁斥，稱這項指控「荒謬且完全錯誤。」

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