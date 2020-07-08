中印邊境情勢降溫！解放軍撤出拉達克加爾萬河谷

Maxar Technologies的最新衛星照片證實了解放軍撤出加爾萬河谷，至少從對峙點後撤1公里。（美聯社）

2020-07-08 11:00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國和印度部隊日前在邊境拉達克加爾萬河谷（Galwan Valley）爆發衝突，雙方互有死傷，邊境情勢急速升溫，兩國加速軍事部署腳步，不過在中國外交部長王毅與印度國安顧問阿吉特·多瓦爾（Ajit Doval）進行對話後，局勢開始降溫，衛星照顯示中國解放軍已撤出加爾萬河谷。

據印度媒體《今日印度》（India Today）報導，針對邊境局勢逐漸升高的情況下，中印兩國同意啟用自2003年開始設置的邊界問題特別代表會談（Special Representatives Meeting），中方特別代表為中國外交部長王毅，而印方特別代表為印度國安顧問阿吉特·多瓦爾（Ajit Doval），雙方在7月4日透過熱線進行約2小時的對話，會後達成共識，雙方一線部隊應暫時脫離接觸。

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Maxar Technologies的最新衛星照片證實了解放軍撤出加爾萬河谷，6日所拍攝的衛星圖像顯示，解放軍已從6月15日的對峙點撤離至少1公里，在上月15日後，中國增派部隊，衛星照日前拍下對峙點有數十輛偽裝車輛部署。

印度軍方表示，這是向解決問題邁出一大步，不過在班公錯湖（Pangong Lake）及德普桑突出部（Depsang Bulge）的對峙仍無進展，他們要解放軍全面撤軍，而不是從一點撤軍保留其他兩點，「我們必須警惕中國這些戰術」。

在上月15日後，中國增派部位，衛星照日前拍下對峙點有數十輛偽裝車輛部署，現這些車輛已撤出當地。（美聯社）

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