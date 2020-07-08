北京駐港國安公署掛牌開幕 正副署長首亮相

北京中央駐港國安公署8日上午開幕，地點就在港媒日前盛傳的維景酒店。圖為7日傍晚，工人在維景酒店前安裝新的升旗台和旗桿。（中央社）

2020-07-08 09:39:41

〔中央社〕北京中央駐港國安公署今早掛牌開幕，辦公地點在中資的維景酒店，一正二副的署長首度公開亮相。現場戒備森嚴如臨大敵，多數媒體被遠遠隔在護欄外的記者區，無法直接採訪。

中國官媒新華社今早報導，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署8日上午在香港揭牌。

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國安公署所在地，正是港媒日前所報導的銅鑼灣維景酒店。這家由中國國企中旅集團所有的飯店，近日開始整修，暫停訂房，寫有飯店名稱的門牌也被遮蔽，周邊還有大量港警巡邏。

綜合港媒報導，維景酒店在8日凌晨掛起中華人民共和國國徽，有工人運來大型水馬（充水式護欄）設置在路旁，大批機動部隊人員在場戒備，同時還出動警犬；飯店周邊實施交通管制直到中午12時。

早上近7時，香港中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、擔任全國政協副主席的香港前特首董建華和梁振英，以及林鄭月娥和多名港府司局長相繼到場。

隨後，維景酒店外舉行升旗典禮和開幕式，林鄭月娥在會中致詞；駐港國安公署署長鄭雁雄、副署長李江舟和孫青野也首度公開亮相。

香港01報導，現場媒體被安排在隔著重重水馬的記者區，只能「窺視」開幕式，無法直接採訪。

南華早報7日引述消息人士表示，鄭雁雄7日已開始在維景酒店辦公，其他的公署人員也會在此辦公和生活。

報導引述另一名消息人士稱，維景酒店將是駐港國安公署接下來幾年的總部。

星島日報引述消息稱，公署目前暫時編制超過300人，人數比中聯辦少。

駐港國安公署是中國中央政府在香港的第4個派駐機構，此前已有根據基本法設立的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署（外交部駐港特派員公署）、中國人民解放軍駐香港部隊（駐港解放軍）。

「港區國安法」規定，駐港國安公署負責收集分析國安情報，並監督、指導、協調和支持港府維護國安的機構。

此外，在案件涉及外國及境外勢力介入而港府難以管轄、港府無法有效執行國安法，以及國安面臨重大威脅等3種情況下，「駐港國安公署」可對案件行使管轄權，負責偵查立案。而公署人員值勤時，不受港府管轄。

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