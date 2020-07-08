中共稱政治安全涉及國家安危 批評者酸：攸關領導人地位安全

中共近期設置政治安全警察部門。（美聯社）

2020-07-08 07:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國成立負責「政治安全問題」的警察部門領導機構，中共司法喉舌《檢察日報》6日也報導此事，強調「政治安全攸關國家安危」，但有批評者強調，中共以國家安全、政治安全的名義壓制一切不喜歡的聲音或資訊，這種做法給全中國和全世界造成了極大禍害。

根據《美國之音》報導，中國《檢察日報》6日曾報導，「為深入學習貫徹以習近平同志為核心的黨中央關於維護國家政治安全的決策部署，平安中國建設協調小組政治安全專項組在京召開第一次會議，中央政法委副秘書長、政治安全專項組組長雷東生主持會議並講話」，強調要依法打擊各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動。

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有批評者對此強調，所謂「國家安全」、「政治安全」已成為中共各級政權組織用來肆意打擊異議、批評者的藉口，國家安全和政治安全實際上等於中共政權及中共領導人的「地位安全」，與中國公眾的生命財產安全無關，甚至是背道而馳。

批評者舉例，武漢肺炎疫情就是上述價值觀的體現，中共以國家安全及政治安全名義隱瞞疫情、進行誤導性宣傳，導致疫情在武漢大爆發後擴散至全中國，進而禍害全世界。在疫情無法掩蓋之後，中共當局再實行「一刀切」的防疫措施，導致疫區內需要治療的人不能到外地尋求治療，只能死在疫區或在疫區等死，與此同時，中共當局繼續對內對外進行虛假宣傳。

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