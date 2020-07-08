巴西總統武漢肺炎確診 一度發燒38度

2020-07-08 02:19:02

〔中央社〕武漢肺炎橫掃全球，一向鐵齒，並稱此疾病為「小感冒」的巴西總統波索納洛，今天宣布確診感染武漢肺炎，但強調自己已「完全正常」。

波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天出現低燒咳嗽的2019冠狀病毒疾病（Covid-19，俗稱武漢肺炎）症狀，傍晚前往首都巴西利亞三軍醫院進行篩檢，今天對外公布報告。

請繼續往下閱讀...

昨晚，波索納洛戴口罩在總統官邸外對支持者表示，肺部檢查沒狀況，請大家不用擔心，還說他正在服用羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）。波索納洛一直主張使用瘧疾用藥奎寧和其衍生藥物治療武漢肺炎，儘管沒有科學證明其療效。

波索納洛今天表示，他一度發燒38度，但昨天晚間開始退燒。波索納洛還表示感覺全身不舒服和疲倦，但現在已經「完全OK！完全正常。甚至很想散步走走，但礙於醫師指示，只能作罷」。

波索納洛還說：「冠狀病毒就像一場來勢洶洶的大雨，每個人都可能受波及感染。」

波索納洛現年65歲，屬感染病毒高風險族群。但自2月底武漢肺炎疫情在巴西爆發以來，波索納洛就一直違反國內外衛生高層有關防止傳染措施的建議。

波索納洛一直反對各州政府為降低病毒傳染速度，所採取的關閉商業和社交隔離行動。但根據專家，隔離是防止病毒傳播最有效的方法。

最近4個月來，波索納洛多次前往巴西利亞聯邦特區和周邊城市街頭視察民情，引起騷動和群眾聚集。他也參加支持政府的示威活動，且在這些場合中不戴口罩，與示威者握手寒暄和拍照。

7月4日美國國慶當天，波索納洛和他的兒子眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）及多位部長，與美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）一同午宴，在場人士都沒有戴口罩並拍照。

美國大使館表示，雖然查普曼沒有出現武漢肺炎症狀，仍將進行篩檢。

同一天，波索納洛也前往巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina），空飛視察上星期遭到爆炸氣旋襲擊的受災地區。

根據總統府發布的照片，當時波索納洛有戴口罩，和一位婦女握手，與當地政治人物近距離接觸，並與機場工作人員合照。曾與波索納洛接觸的政治人物都表示將進行篩檢。

波索納洛一直漠視武漢肺炎的威力，3月24日通過電台和電視全國聯播，更稱2019冠狀病毒引起的疾病為「小感冒」。他還說自己擁有體育健將的體魄，就算感染上病毒也不需要擔心。

自3月以來，波索納洛之前已進行過3次2019冠狀病毒篩檢。第一次是從美國訪問回國後，超過20位同行官員染病。

5月份，聖保羅州報（O Estado de S. Paulo）向聯邦最高法院聲請，要求聯邦政府公布3次篩檢報告，結果全部呈陰性。（編輯：陳政一）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法