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    首頁　>　國際

    許章潤疑因批習近平遭逮捕 美國務院促北京放人

    2020-07-08 01:27:02

    〔中央社〕中國法學專家許章潤疑因議論政局，被警方帶走，美國國務院發言人歐塔加斯今天敦促北京放人。歐塔加斯表示，美方對許章潤遭中國拘禁一事深感關切，北京應履行國際承諾，尊重言論自由。

    北京清華大學教授許章潤過去數度重話批評中國國家主席習近平，6日遭到警方逮捕。德國之聲（Deutsche Welle）引述許章潤友人表示，北京當局告訴許妻，許章潤是因為「在四川成都嫖娼」而被抓走，並批評這是對許章潤「毫無下限的誣陷」。

    美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天推文指出，在中國加強對大專院校思想箝制之際，許章潤因批評中國領導人遭到北京拘禁，美國對此深感關切。

    歐塔加斯強調，中共必須釋放許章潤，也應履行國際承諾，尊重言論自由。

    隨著規範廣泛的港區國安法上路，美方近期多次關切中國對言論自由的打壓。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日表示，該法38條據稱適用於非香港居民在香港以外犯下的罪行，可能包括美國人，他直批北京做法「令人髮指」且「冒犯所有國家」。

    蓬佩奧6日晚間也批評中國在香港施行「歐威爾式審查」（Orwellian Censorship），持續摧毀香港思想及言論自由。

    今天稍早，民主黨籍的眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）也推文譴責中國拘禁許章潤。

    恩格爾表示，即便在習近平對學術自由打壓力道加大之際，許章潤仍大聲批評中國當局。他強調：「我與像許章潤般勇敢的中國人民站在一起，他在威權面前拒絕被噤聲。」（編輯：陳政一）

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